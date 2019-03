Tello desactiva el efecto Escribá

53 minutos funcionó la propuesta de Fran Escribá. Hasta ese momento el Celta fue un equipo ordenado, con un 4-4-2 definido, dejando pocos espacios a los atacantes del Betis. Eso sí, con inoperancia en ataque, algo que no cambió con el relevo en el banquillo. Sin embargo, la entrada de Tello en ese minuto cambió por completó el partido. El cuadro verdiblanco encontró un filón por la banda izquierda y no hubo forma de pararlo. Hizo lo que quiso con Hugo Mallo (perjudicado por las pobres ayudas de Brais Méndez) y el técnico celeste no movió ficha para solucionarlo. Por esa banda llegó la acción que acabó con el gol de Jesé, concedido de forma justa por el VAR tras anularlo el linier por un fuera de juego inexistente.

Si no fuera por la poca pegada del Betis, el partido hubiese acabado seguramente en una goleada y no 0-1. El bagaje ofensivo del Celta se refleja en un dato: solo un tiro entre los tres palos y fue de Pione Sisto en el minuto 90. Pocos jugadores del conjunto vigués lograron el aprobado y muchos evidencian su mal momento. Hugo Mallo está desquiciado desde el principio de cada encuentro y desbordado por la situación. Lobotka está fuera de peso y juega al trote. Maxi Gómez cada partido está peor que el anterior. El técnico mira al banquillo y apenas encuentra algo que mejore lo que hay sobre el césped. Una jornada más queda claro que la salvación del Celta va a estar en los pies de Iago Aspas.