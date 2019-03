El Numancia se topa con Dani Hernández y empata en Tenerife

El Numancia se tuvo que conformar con un punto en su visita al Heliodoro Rodríguez López en un partido en el que dominó el esférico y tuvo más y mejores ocasiones. Sin embargo Luis Milla de gol olímpico hizo el 0-1 en la primera mitad, y los ojillos se toparon en varias ocasiones con el portero local Dani Hernández que, salvo en el gol de Higinio en el 85', evitó que los de López Garai pudieran llevarse el triunfo del estadio chicharrero.

ficha técnica Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Alberto, Carlos Ruiz, Héctor; Suso Santana (Undabarrena, m. 84), Luis Milla, Uros Racic, Malbasic; Borja Lasso (Nano Mesa, m. 71) y Conigilio (Isma López, m. 65). Numancia: Juan Carlos; Unai Medina, Atienza, Carlos Gutiérrez, Ganea; Escassi, Diamanka, Gus Ledes (Higinio, m. 70); Oyarzun (Yeboah, m. 60), David Rodríguez (Guillermo, m. 76) y Fran Villalba. Goles: 1-0, m. 24: Luis Milla; 1-1, m. 85: Higinio. Árbitro: Pérez Pallás (Comité Gallego). Amonestó a Carlos Ruiz, Uros Racic, Luis Milla y Malbasic (Tenerife) y a Gus Ledes, Unai Medina y Escassi (Numancia). Incidencias: 9.337 espectadores en el Heliodoro Rodríguez López.

Los 20 primeros minutos del partido fueron un monólogo del Numancia la posesión era la de los ojillos que me había en la pelota de uno al otro lado aunque con escasa profundidad: nada más comenzar una buena combinación de Unai Medina con Fran Villalba termino con un paseo de lateral derecho al que no llego por poco David Rodríguez dentro del área y rondando el minuto 20 de partido otra buena jugada de Ganea por la izquierda combinando con Villalba termina con el pase del rumano para hablar en Oyarzun que dispara colocado buscando la escuadra pero el balón se marcha desviado. El Tenerife corrida detrás del balón pero cuando conseguía la pelota salía con velocidad buscando el marco visitante en una de las arrancadas llegó Malbasic forzando el córner en el costado derecho de la defensa rojilla. Y en ese saque de esquina Luis Milla marca de gol olímpico, en una acción en la que el portero rojillo Juan Carlos pidió falta al no poder moverse por la presencia de Malbasic en el área pequeña. Pese al gol el Numancia sido lo suyo moviendo la pelota y buscando el marco rival con más ímpetu que en el arranque. Así en una buena jugada diamantado Fran Villalba disparo duro pero Dani Hernández repetido el esférico. Poco después fue Ganea el que disparaba desde la izquierda lateral de la red. Y desde lejos probó fortuna Gus Ledes, pero su potente chut de zurda lo atrapó el portero local bien colocado. Con la desventaja en el marcador para los sorianos se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, la tónica del partido sería siendo la misma con el Numancia llevando la iniciativa y el Tenerife esperando hacer daño al contraataque. Y en sendas llegadas chicharreras Malbasic y Luis Pérez se toparon con la intervención de Juan Carlos a sus respectivos disparos. El Numancia lo intentó con un centro de la derecha de Oyarzun que Carlos Ruiz tocó de cabeza cuando Diamanka se disponía a rematar solo ante Dani Hernández. Apareció de nuevo Malbasic que rozó el gol en un córner que peinó Carlos Ruiz y tocó en la pierna del atacante balcánico del Tenerife yéndose el balón fuera por poco. A media hora del final el Numancia perdió por lesión a Oyarzun. Y a renglón seguido el portero del Tenerife se destacó al realizar tres grandes intervenciones a remates de Diamanka, Unai Medina y Yeboah. Los sorianos se hacían claros merecedores de por lo menos conseguir el empate. Lo buscaba López Garai con la entrada de Higinio por Gus Ledes, un delantero por un mediocentro. Y precisamente fue el delantero murciano el que, a cinco minutos del final, remataba de cabeza de forma inapelable un córner botado por Ganea para marcar el 1-1. Los últimos 5 minutos de partido se antojaban de infarto, con el duelo roto y ambos equipos buscando la victoria. En el tiempo de prolongación, en el último minuto, Fran Villalba quiso buscar la juega individual, se plantó en el área, pero se quedó sin ángulo y su remate lo rechazó el portero chicharrero a córner. El partido finalizó con tablas y la sensación de ser un escaso botín para los sorianos.