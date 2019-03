Quince años del 11 M

Se cumplen 15 años de los atentados terroristas de Madrid. Venía escuchando por la radio desde muy temprano como cambiaron la vida de tanta gente en cuestión de segundos. Una de esas personas a las que le cambió la vida aquel 11 de marzo de 2004 fue Zahira Obaya, tarifeña que en esa época se encontraba trabajando en Madrid. Hace unos años tuvimos oportunidad de hablar con ella y nos contó lo que pasó. "Bueno yo es algo que tengo presente día a día. Mi relato es siempre el mismo. Coger un tren y luego despertarme en el decorado de la peor historia. No tengo un recuerdo de una explosión. Solo despertarme rodeada de gente que no se movía, de gritos, humo y pedir un poco de ayuda".

Una chica joven que debió adaptarse a una nueva vida. Múltiples intervenciones quirúrgicas y la pérdida de un ojo son las secuelas terribles que le dejó el atentado. "He tenido muchas intervenciones y he tenido que aceptar los cambios físicos. Afortunadamente mi familia, la gente que me quiere ha estado siempre ahí. y entre todos hemos salido adelante y a hacer que todo esto sea más fácil de llevar.

Zahira trabajaba entonces en una tienda de moda de la capital madrileña, muy cerquita de los estudios de la Cadena SER. "Yo llevaba poco tiempo trabajando, mis compañeras eran geniales y Madrid me encanta. Todo se corta de repente en ese día. De estar tan bien en un sitio a estar en un infierno".

Ahora trabaja para una productora audiovisual y aquel estallido de horror no se borra de su memoria. "El peor decorado que te puedas imaginar como una película de guerra, algo impensable".