"A un equipo campeón y bueno no le puede pasar eso. No es la primera vez que hemos mostrado dos caras"

Ninguno de los jugadores de la primera plantilla del Hércules CF tiene una explicación ni una causa coherente para definir la derrota ante el Badalona (2-1).

El que ha dado la cara tras la primera sesión de entrenamiento de la semana, y tras el batacazo de Badalona, ha sido Fran Miranda.

El centrocampista del Hércules afirmó no puede estar lamentando la derrota ante el Badalona (2-1), tras la que ha caído de la zona de promoción de ascenso, porque aún quedan diez jornadas para conseguir el objetivo.

"Somos mayorcitos y está claro que sabemos lo que tenemos que hacer tras esta derrota. Tampoco hay que autoflagelarse, hay que ser optimistas porque quedan aún diez partidos", recordó el extremeño. El jugador admitió que no encuentra explicación al cambio que sufrió su equipo en Badalona, donde pasó de disputar una de las mejores primeras partes de la temporada a estropearlo todo en la segunda.

"A un equipo campeón y bueno, como somos nosotros, no le puede pasar eso. Tenemos que ser continuos los 90 minutos. No es la primera vez que hemos mostrado dos caras", lamentó el jugador, quien pidió "no bajar los brazos" y pensar ya en la próxima jornada ante el Lleida, rival directo.

"Tenemos que ir a tope, quedan 30 puntos y está todo en juego", dijo Miranda, quien añadió que "yo creo que al final vamos a conseguirlo, pero no podemos estar así". El futbolista abogó por "limpiar la cabeza esta semana" para preparar de la mejor forma posible el duelo ante el Lleida, cuarto clasificado.

"Es un rival directo al que podemos ganarle el golaveraje. Es un partido de playoff", dijo Miranda, quien recordó que los futbolistas "hacemos los que nos gusta, por lo que tenemos que morir por ello".