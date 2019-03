El Ayuntamiento tendrá presupuestos antes de las elecciones de mayo

Alicante tendrá presupuestos municipales antes de las elecciones de mayo. El PP ha logrado sacar adelante la aprobación inicial de los mismos en un Pleno extraordinario. Con el único apoyo del edil tránsfuga Fernando Sepulcre y el rechazo del PSOE, finalmente, las abstenciones de Ciudadanos, Compromís y Guanyar han permitido a los populares desbloquear las cuentas.

El Pleno también ha aprobado la Declaración Institucional que presentaba un documento anexo con compromisos de inversiones a desarrollar durante este año al margen de los presupuestos. Además, todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos han sido rechazadas en esta sesión plenaria.

Con el argumento de la responsabilidad para evitar tener que prorrogar los presupuestos de 2018 que estaban sujetos a un plan de ajuste que ya no existe, las tres formaciones han preferido no rechazar las cuentas, aunque esto suponga un importante balón de oxígeno antes de las elecciones a un PP en amplia minoría. Eso sí, tanto Yaneth Giraldo, como Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón, portavoces de Ciudadanos, Compromís y Guanyar respectivamente, le advierten de que esto es solo la aprobación inicial y no un cheque en blanco.

El PSOE ha sido el único grupo que ha rechazado las cuentas, argumentando que se han desestimado todas sus propuestas y acusando al PP de hacer un paripé para vender supuestos consensos. Su portavoz, Eva Montesinos, considera que Guanyar y Compromís se han dejado engañar por los populares con la declaración institucional anexa que saben, asegura, que no se puede llevar a cabo.

Por su parte, desde el PP se felicitan por lograr sacar estas cuentas en minoría. Unas cuentas que el alcalde Luis Barcala califica como las mejores de los últimos años y le lanza un recado al PSOE. Asegura que tendrá que explicar el por qué de su "no" a las cuentas.

Compromiso de inversiones

La declaración institucional que recoge compromisos de inversiones por más de 50 millones de euros a realizar durante este año al margen del presupuesto, también ha sido aprobada en esta sesión plenaria.

La iniciativa ha contado con los votos a favor de PP y Guanyar, la abstención de Ciudadanos y el rechazo de socialistas y Compromís, que la consideran papel mojado.