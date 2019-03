¿Puede la arquitectura ayudar en la lucha contra la demencia senil?

¿Pueden la arquitectura y sus elementos ayudar en la lucha contra la demencia senil?

Encontra una respuesta a esta pregunta es lo que se han propuesto los integrantes del Proyecto europeo SWAIP, en el que colaboran la Universidad de Alicante, la Iceland University of the Arts, la University of Porto, la University of Hertfordshire, la Academy of Fine Arts in Munich, la Metropolia University of Applied Sciences in Helsinki, y la Association Européenne des Conservatoires (AEC), Académies de Musique et Musikhochschule.

En Alicante, 60 personas de 20 paises, profesionales de diferentes disciplinas -artistas, músicos, terapeutas, arquitectos...-, han participado en el Workshop SWAIP sobre Arquitectura que arrancó en la isla de Tabarca el pasado lunes, 4 de marzo y continuó, ya en el campus de la UA y en las calles de la ciudad, hasta el viernes, 8.

Y es que la arquitectura y el entorno construido son parte del ser humano y del bienestar. En términos generales, el espacio, la luz, las vistas y las atmósferas son conceptos con los que trabajar para cada individuo, pero para aquellos que sufren demencia, son aún más importantes a nivel personal.

El ambiente es estimulante para el individuo con demencia, ya sea un inodoro o una chimenea; una ventana está "aquí" por una razón. En este sentido, no se ha investigado mucho sobre cómo la arquitectura afecta a la demencia. Trabajar con elementos arquitectónicos, la totalidad de ellos, brinda una gran oportunidad de trabajar con la memoria, la experiencia arquitectónica de cada uno de nosotros.

Actualizando a Rem Koolhaas

El arquitecto Rem Koolhaas escribió una serie de quince libros que acompañan la exposición Elements of Architecture de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2014.

Esta colección permite distinguir los principales elementos que forman nuestros edificios -la ventana, la fachada, el balcón, el pasillo, la escalera, el ascensor, el piso, el techo o la pared-, tratando un elemento en cada libro y prestando especial atención a su historia y evolución en términos de tiempo, lugar y técnicas.

El workshop de arquitectura ha tratado de encontrar un nuevo final o completar los libros de Koolhaas, en relación con la demencia y el bienestar. El objetivo final: "actualizar estos libros desde el convencimiento que en el siglo XXI se deben de incluir cualidades contra la demencia".

“Una puerta no solo sirve para cerrar sino para abrir a la memoria”, explica Javier Sánchez Merina, profesor de la UA e integrante del Proyecto Europeo SWAIP.

Proyecto Europeo SWAIP

En octubre de 2018 -y en la primera reunión, celebrada en la ciudad islandesa de Reikiavik- comenzaba el Proyecto SWAIP.

"La inclusión social y el bienestar a través de las Artes y las Prácticas Interdisciplinares" (SWAIP) se ponía en marcha con el fin de desarrollar planes de estudio para un programa que capacitará a artistas y trabajadores de la salud con antecedentes en artes para trabajar con inclusión social en sus proyectos artísticos.

Este proyecto, incluido en el Programa Erasmus +, está dotado con 204.855 euros y tiene una duración de dos años, a lo largo de los cuales se van a establecer reuniones en las distintas universidades participantes en el proyecto, realizando talleres con artistas y colectivos con problemas de exclusión social.

El proyecto se centra de forma específica en las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y en los jóvenes en riesgo de abandono escolar, con el objetivo de presentar las habilidades del arte para hacer conexiones, facilitar el bienestar, el empoderamiento y fortalecer la autoconfianza.

El proyecto SWAIP está planteado para trabajar con la inclusión de minorías sociales a través del arte, explica Javier Sánchez Merina, profesor de Proyectos arquitectónicos en la UA, y autor de la investigación sobre Arquitectura Terapéutica contra el Alzheimer, trabajo que aporta para este estudio la UA.

