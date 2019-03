Alivio porque no fue ETA

11-M. Día europeo de las víctimas del terrorismo. 15 años de la masacre. Desde hace exactamente uno tenía una reflexión pendiente, de esas que pospones porque intuyes que el resultado no te gustará. El que fuera director de la oficina de víctimas del terrorismo, Txema Urkijo, tuiteó el 11 de mayo de 2018: "Un día tendremos que reflexionar en profundidad muchos vascos sobre la razón por la cual sentimos alivio al saber que no fue ETA".

No sé si alivio, pero sí me recuerdo diciéndome que no podía ser ETA, intentando confirmar las palabras de Otegi que así lo indicaban, escudándome en la falta de aviso, en lo indiscriminado de los objetivos...autoconvenciéndome de que una barbaridad así no la podía hacer un vasco, como si lo de Hipercor, la Casa cuartel de Zaragoza... (cifras aparte) hubiera sido menos inhumano.

Prefiero dejarlo aquí, no sea que descubra, al final, que los disculpaba como "Unos de los nuestros". Pero les dejo la reflexión a ustedes.