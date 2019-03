"El eucalipto no es el causante de los males de nuestros montes ni arde más"

Una semana después de ver literalmente las llamas en el término municipal de Muskiz, el programa Hoy por Hoy Bilbao ha querido analizar cuál es el proceso, los tiempos y las especies más adecuadas de deberían repoblar las 110 hectáreas afectadas. Más allá del incendio, todo apunta intencionado aunque entrevistado el director foral de Montes, Carlos Uriagereka, asegura que "no hay aún ninguna conclusión a la espera de los datos definitivos de la investigación", lo que nos interesa es conocer los diferentes puntos de vista cuando se aborda la reforestación y se hace desde aquí, desde Bizkaia.

Y nos hemos encontrado con versiones encontradas. En la entrevista que aquí se puede recuperar, el director foral ante la pregunta, ¿cuáles son las mejores especies para nuestros bosques?, responde que no hay una única respuesta pero que no se puede demonizar "al eucalipto". Junto a él Josu Azpitarte, miembro de la Asociación de la madera de Euskadi y coincide. "Si el debate se abre contra el eucalipto vamos mal porque ni es la peor especie ni le va mal a nuestros montes." Frente a ellos, Diego Ortuzar, miembro de la Comisión Natural del colectivo Ekologistak Martxan, quien apela a la responsabilidad tanto pública como privada a la hora de hablar tanto del eucalipto como del pino radiata. "Es un hecho que estas especies son invasoras y no son de nuestros bosques. Arden y arden más rápido".

La propuesta ecologista pasa por el bosque mixto con robles. "Nuestros bosques de siempre y que crezcan sin ser muy tocados." Carlos discrepa, "si precisamente hemos conseguido reducir el número de hectáreas incendiadas ha sido por limpiar los bosques algo que también hacen los propietarios forestales."

Los datos oficiales marcan en 2014, 294 hectáreas afectadas por incendios con un 87 por ciento de superficie arbolada. Un año después, 300 hectáreas con un 71 por ciento de superficie arbolada quemada que pasaron a ser de 85 hace tres años. En 2018, Carlos subraya con orgullo que "sólo han sido 24 pero no debemos bajar la guardia".

Lo que sí ha quedado claro en esta mesa de debate es que como indica la organización ecologista Greenpeace "la problemática de los incendios forestales es compleja, no hay mensajes y soluciones únicas, pero es fundamental unir fuerzas y superar algunos tópicos como el siguiente: Es cierto que el eucalipto es más inflamable, arde bien, pero no hay eucaliptos en muchos de los incendios que han ocurrido". Desde Greenpeace, de forma general, piden a instituciones y organizaciones privadas que ordenen y planifiquen el monte sin tener plantaciones monoespecíficas que hacen el bosque más vulnerable, aunque insisten en no culpar a los eucaliptos de la oleada incendiaria", en referencia al año pasado y los incendios en Galicia.