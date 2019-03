El Ayuntamiento salva el Hostal del Rei de una segunda venta

El Ayuntamiento de Vila-real ha evitado una operación que habría supuesto la venta del inmueble del Hostal del Rei, protegido como monumento nacional, por segunda vez y por prácticamente el doble de su coste hace apenas año y medio. El alcalde, José Benlloch, ha dado cuenta esta mañana de los detalles de la situación, tras hacerse pública la operación frustrada, por la que el actual titular, que adquirió el edificio histórico –propiedad en aquel entonces de Bankia- por 605.052 euros en julio de 2017, pretendía venderlo apenas año y medio después por 1.130.000 euros. El Ayuntamiento ha remitido la documentación relativa a la compraventa al juez para su incorporación a la causa por la que el consistorio reclama la reversión de la venta inicial.

“En Vila-real sólo tenemos tres inmuebles con protección nacional por su gran valor patrimonial: la Torre Motxa, la plaza porticada de la Vila y el Hostal del Rei, que configura además un elemento de enorme valor emocional, al ser el único edificio original de los años de fundación de la ciudad. Sería una irresponsabilidad que no defendiéramos y tratáramos de salvar un patrimonio que era de todos y que en un momento dado, de espaldas al Ayuntamiento e incumpliendo la ley, que da derecho preferencial a la Administración para la adquisición de espacios protegidos, se vendió al mejor postor para hacer negocio”, denuncia Benlloch. “Desde el primer momento, toda la operación del Hostal del Rei hizo demasiado olor a despilfarro y especulación. Pero no vamos a permitir que un elemento de este valor histórico, emocional y patrimonial sea utilizado para hacer negocio. No hemos dejado de trabajar, y los seguiremos haciendo, para salvar el Hostal del Rei y que sea definitivamente de todos los vila-realenses”, agrega el alcalde, para quien PP y Ciudadanos han ido “en contra de los intereses de la ciudad” en esta cuestión.

El conflicto del Hostal del Rei arranca en diciembre de 2016, cuando Bankia –entidad nacionalizada por el Estado y rescatada con el pago de 46.000 millones de euros- firma un contrato de arras con el actual propietario sin ofrecer al Ayuntamiento el preceptivo derecho preferente. Pese a los requerimientos y la oposición municipal, la escritura de compraventa se formaliza el 31 de julio de 2017, motivo por el cual el 28 de enero de 2018 se interpone demanda judicial reclamando la nulidad de la compraventa, con el objetivo de que el inmueble regrese a propiedad de Bankia y, por tanto, del Estado, para garantizar su protección y la cesión al patrimonio local.

Con el juicio todavía abierto, el pasado 10 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento recibe notificación de la existencia de un nuevo contrato de arras entre el actual propietario, José Javier Sánchez, y la Fundación Caja Castellón, para la venta del inmueble por 1.130.000 euros. “Es decir, apenas año y medio después del expolio del patrimonio de todos que supuso la venta del Hostal del Rei por parte de Bankia, se pretendió vender de nuevo por el doble de su precio original, y ofreciendo, esta vez sí, el derecho preferencial que nos negaron en su día y que estipula la ley”, denuncia el alcalde. Conocida la situación, los abogados del consistorio se pusieron en contacto con la Fundación Caja Castellón para advertirles de la existencia del litigio, logrando, finalmente, anular el contrato de reserva y arras para la reventa del inmueble. “Inmediatamente, hemos puesto en conocimiento del juzgado esta nueva documentación”, agrega.

“Hemos sido muy criticados por PP y Ciudadanos por la compra de patrimonio y por la campaña Salvem l’Hostal del Rei. Pero todos los alcaldes de la democracia han incorporado bienes al patrimonio municipal y siempre con el acuerdo de todos. Lamentablemente, en Vila-real tenemos una oposición que no sabemos qué intereses defiende”, lamenta Benlloch. El primer edil ha aportado la relación de bienes adquiridos por los diferentes alcaldes, entre los que destaca la Bóvila, el actual Auditorio, el Trinquet, la Casa de Polo, la Mayorazga, el Casal de Fiestas, el almacén de Cabrera o el conservatorio Mestre Goterris.