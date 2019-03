La policía local investiga la negativa del Playa Club a dejar entrar a un joven negro

La policía local ha abierto una investigación en relación a la denuncia pública realizada por el padre de un joven al que la discoteca Playa Club le negó la entrada, durante la madrugada de este domingo. A través de la red social twitter, el padre del chico, que tiene 20 años y es originario de África, se pregunta si la decisión del local tiene motivaciones racistas. El Playa Club niega tajantemente que ésta sea la razón.

El padre del joven manifiesta que, según la versión de su hijo, el portero de la discoteca dejó entrar a todos sus amigos menos a él por unas "nuevas normas" sobre "algún tipo de personas". Pide explicaciones a los propietarios del Playa porque entiende que puede tratarse de una actitud racista y xenófoba.

El dueño del Playa Club, en declaraciones a Radio Coruña que ha declinado sean grabadas, manifiesta no entender por qué el padre de este joven no se ha dirigido a la sala ni les haya llamado todavía. Y añade que si se produce esa comunicación le dará todas las explicaciones oportunias, a nivel privado, sobre cuál era el estado de su hijo. La discoteca no descarta adoptar acciones legales contra el denunciante por entender que lo manifestado en twitter es una calumnia.