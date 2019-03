José Chulvi, número 2 de la lista a Les Corts por la provincia de Alicante

El secretario general del PSPV-PSOE en Xàbia, alcalde y candidato a la alcaldía, José Chulvi ocupará el número 2 de la candidatura Socialista a Les Corts por la provincia de Alicante.

El domingo, 10 de marzo, el partido liderado por Ximo Puig aprobaba sus candidaturas al Congreso y a Les Corts Valencianes para las elecciones nacionales y autonómicas del próximo 28 de abril.

Y en estas, Chulvi será el número 2 a Les Corts, por la provincia de Alicante. Y así lo anunciaba el propio secretario general de la agrupación Socialista xabiera en sus redes sociales.

Precisamente, durante la presentación de la candidatura completa del PSPV de Xàbia a las elecciones municipales del 26 de mayo, Chulvi fue preguntado por esta posibilidad, el líder local afirmaba haber demostrado, en estos cuatro años, que puede combinar su cargo como alcalde con el de diputado provincial, como es en la actualidad.

Precisamente, el propio Chulvi indicaba en sus Redes Sociales que "en clave local, eso no significará cambios, ya que hasta ahora he compaginado el cargo de alcalde de Xàbia con el de diputado provincial. He estado presente en el día a día de nuestro Ayuntamiento y en cada episodio - bueno o malo - de la vida de nuestro pueblo. Y también atendiendo personalmente en el despacho de alcaldía a más de 9.000 personas a lo largo de estos ocho años".