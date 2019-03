Los cortes de tráfico por el montaje de Fallas comienza hoy lunes 11 de marzo

Entramos en la semana grande de las Fallas de Dénia, marcada, precisamente, por los trabajos de plantà en las 11 demarcaciones falleras.

Y con ellos, comienzan hoy, lunes 11 de marzo, los cortes a la circulación de más de una treintena de calles del municipio.

Lunes 11 de marzo

Así la más madrugadora es la falla París Pedrera. Desde las 14 horas de hoy, se cortará el tráfico en la c/ Sagunto desde Senija hasta Patricio Ferrándiz, por montaje de la carpa.

Martes 12 de marzo

Mañana martes, el cierre de calles afectará a los distritos Diana, Baix la Mar y Camp Roig.

En el barrio marítimo, a las 8 de la mañana, se cortará el tráfico en la c/ Doctor Fleming - Ronda Murallas y Rotonda Miguel Hernández - c/ Marinas y la c/ Sanchís Guarner desde Senieta hasta Doctor Fleming.

El tráfico permanecerá abierto en Ronda Murallas sentido centro urbano y en la Avd. Miguel Hernández, y el tráfico procedente de Temple Sant Telm se desviará por c/ Pont.

A las 10 horas, se cortará el tráfico en los cruces siguientes: c/ Pintor Llorens – Paseo Saladar; c/ Pintor Llorens-Avd. Marquesado, por montaje de carpa y plantà de la falla Diana.

El tráfico permanecerá abierto en el Paseo Saladar y Av. Marquesado dirección a la c/ Pintor Llorens - Av. Joan Fuster.

Y a partir de las 14 horas, de mañana, se cortará el tráfico en la c/ 9 D´Octubre desde Mestre José Moncho hasta Federico García Lorca, en el distrito de Camp Roig.

El tráfico permanecerá abierto en la c/ Mestre Jose Moncho y en la Avd. Hnos. Maristas.

Miércoles 13 de marzo

El miércoles día 13, otras dos fallas, Centro y Saladar comienzan sus trabajos.

A partir de las 8 de la mañana, se cortará el tráfico en los accesos a la Glorieta en c/ Ramón y Cajal, c/ Vte. Andrés Estellés con c/ Colón.

El tráfico permanecerá abierto en la c/ Pare Pere hacia la c/ Ramón y Cajal.

Mientras que en el distrito de la falla Saladar, a las 18 horas se cortará el tráfico en los cruces de c/ Diana – Patricio Ferrándiz; c/ Diana – c/ Benisa; Paseo Saladar – c/ Carlos Sentí.

El tráfico permanecerá abierto en la c/ Carlos Sentí, dirección c/ Calpe o Av. Marquesado y la c/ Patricio Ferrandiz dirección puerto.

Pero además, el miércoles día 13, se cerrará el primer tramo de la calle Marqués de Campo, desde las 8 horas y no se abrirá hasta la madrugada del día 20. El resto de la calle se cerrará al tráfico a las 14 horas del jueves y no se abrirá hasta pasadas las fiestas.

Jueves 14 de marzo

El jueves 14, saldrán a la calle otras cuatro fallas más: Campaments, Oeste, Port- Rotes y Les Roques.

A las 8 horas, se cortará al tráfico Av. Valencia – Abu Zeyan, Av. Alicante – c/ Mallorca y Av. Valencia – Av. Gandía, por el montaje de la falla Campaments.

El tráfico permanecerá abierto en la c/ Abu Zeyan, Av. Castellón y la Av. Miguel Hernández.

También el jueves, a la misma hora, se cortará el tráfico en la c/ Patricio Ferrandiz desde la Plaza Jaime I hasta la c/ Cartagena y en la c/ Sagunto desde el Paseo del Saladar hasta la c/ Patricio Ferrándiz, por el montaje de la falla París-Pedrera.

El tráfico permanecerá abierto en el Paseo del Saladar, Plaza Jaime I y Av. Alicante-Archiduque Carlos.

Por su parte, a las 15 horas, se cortará el tráfico en los accesos a la Plaza Valgamedios, por montaje de la falla Oeste, afectando a las calles Av. Gandía – Av. Castellón; c/ Benitachell – Ronda Murallas; Av. Gandía – Av. Valencia.; Mayor –Valgamedios.

El tráfico permanecerá abierto en la c/ Abu Zeyan, Av. Castellón y Ronda Murallas. Se cambiará el sentido del tráfico en la c/ Campotorres (de Avd. Alicante hacia la c/ Estrella).

También el jueves, a las 16 horas, se cortará el tráfico en el último tramo de Marqués de Campo; c/ Sandunga – c/ La Mar y Explanada parte interior – c/ La Mar, por la falla Port- Rotes.

El tráfico podrá transcurrir por la Explanada Cervantes a la c/ La Mar y por c/ Calderón a c/ Temple Sant Telm.

Y a partir de las 19 horas, del jueves, se cortará el tráfico en los cruces Av. del Cid – c/ Benicadim; Av. del Cid – c/ Beniala, c/ San Narciso – c/ Nueva, por el montaje de la falla Les Roques.

Lo que afectará a las calles San Francisco, Stma. Trinidad, San Vicente de la Roqueta, Guante, Salt y Beniala. Se cambiará el sentido del tráfico de la c/ Beniala (de Avd. del Cid hacia Stma. Trinidad.

Viernes 15 de marzo

Y la última falla en salir a la calle será Darrere del Castell, el viernes día 15. A las 8 horas, se iniciara el montaje de su monumento en la calle Miraflor, por lo que se cortarán al tráfico las calles: c/ San Roque – c/ Miraflor; Av. Miguel Hernández – c/ Miraflor; c/ Xábia – Adsubia y c/ Xábia – c/ Lliber.

El tráfico permanecerá abierto en Ronda Murallas y Av. Miguel Hernandez.

Por su parte, la JLF realizará el montaje de su falla en la calle La Mar frente a la plaza del Consell, el sábado 16 de marzo.

El lunes día 18, con motivo del disparo de la mascletà en la plaza Jaume I, a partir de las 21.30 horas, se cortará el tráfico para la preparación y durante el disparo, en los accesos a la plaza.

La Policía Local de Dénia utilizará para señalizar y cortar la circulación aproximadamente 350 vallas, 250 señales verticales y 150 conos.

Nuestra recomendación, la de todos los años, evitar en lo posible los desplazamientos en vehículos. Y en caso de necesidad, utilizar itinerarios alternativos, como calle Abú Zeyán, o las avenidas Miguel Hernández, Marquesado o Joan Fuster.