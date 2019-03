Los Moros y Cristianos de Elda preparan un multitudinario almuerzo

El próximo domingo 7 de abril se llevará a cabo en la Plaza Castelar un acto que espera contar con el apoyo de los festeros. Junta Central continúa con las actividades de su 75 aniversario y ha preparado este homenaje a quienes hacen posible que la fiesta siga sumando años. Así, Antonio García Ortín, ex vicepresidente y ex tesorero de Junta Central, ex presidente de la comparsa de Musulmanes y miembro de la comisión del 75 aniversario ha explicado que esperan el apoyo de entre 1.000 a 1.500 festeros para pasar un rato de convivencia en un almuerzo totalmente gratuito para el que Junta Central realizará un gran esfuerzo económico.

Además, hemos podido conocer algunas pinceladas de la gala que se celebrará el 1 de junio. Gala institucional, de homenaje a los pueblos hermanos, a quienes conforman los ingredientes para que la fiesta tenga lugar. Desde embajadores hasta presidentes de comparsa.

Por cierto, de lo poco que se nos adelanta del desfile del 2 de junio, podemos contar que una parte estará dedicada a los trajes oficiales. Así, García Ortín ha desvelado que los Musulmanes sacarán dos masculinos y uno femenino. Los masculinos, conservados por su madre, de su abuelo, uno de los fundadores de la comparsa. Y así, él y su propio hijo los lucirán en este acto que se prepara con gran ilusión.

Con Antonio García Ortín hemos podido conversar en el programa "Embajada"