Huelva ha perdido 1.600 millones de euros en inversiones durante los últimos 30 años

El presidente de la Agrupación de Interés por las infraestructuras de la provincia consideraría un fracaso todo lo que no sea un éxito en la manifestación del próximo viernes. En el Hoy por Hoy Huelva, Juan José García del Hoyo ha cifrado en 1.600 millones de euros el dinero que Huelva ha perdido en inversiones.

El presidente del CES y portavoz de la Agrupación de Interés de las Infraestructuras Juan José Garcái de Hoyo ha sido contundente a la hora de afirmar que si la Manifestación de próximo vierens no resulta un éxito, habremos fracasado como sociedad. Insite en que es la última oportunidad para poner fin a la dejadez y el estancamiento que tiene la provincia de Huelva desde hace 30 años. García del Hoyo ha cifrado en unos 1.600 millones de euros lo que ha dejado de percibir Huelva durante estas tres décadas....

Sobre la crisis política abierta a propósito del 15-M el presidente del CES ha dicho que no sería así, de no ser por las elecciones que están a la vista. Y confia en que finalmente, todos vayamos juntos en esta lucha por las infraestructuras porque lo importante es el fin, no la foto....

Respecto al orden de prioridades, ha señalado que las ferroviarias son vitales, y ha criticado a quiénes se niegan a algunas, porque explica García del Hoyo, el déficit de la provincia es tan grande que se necesita de todas. Como es el caso del desdoble de la N-435 de la que sólo se está haciendo un variante y no un desdoble. O el tercer carril de la A-49. También de las hidráhulicas ha señalado la Presa del Alcolea y el Canal de Trigueros son dos infraestructuras esenciales que de estar acabadas supondrían un incremento del 7% en el PIB de la provincia y 13.000 empleos.

Juan José García del Hoyo ha tachado de mediocre a la clase política de Huelva por haber antepuesto los intereses políticos al bien común. Añade que sólo la presión social cambiará la actitud de los dirigentes políticos. Y ha concluído diciendo que quiere ver un nuevo 3 de marzo en Huelva con toda la sociedad en la calle este viernes 15 de marzo para que, ahora sí, de una vez por todas lleguen las Infraestructuras a Huelva.