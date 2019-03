"Esto lo sacaremos adelante entre todos"

El Xerez CD no pudo lograr la victoria ante el Utrera en el estreno de Antonio Calle como técnico azulino, que no pudo sentarse en el banquillo.

El madrileño no atendió a los medios al no estar su situación regularizada y empieza a vivir una situación muy parecida a la que ya tuvo que sufrir Antonio Montero cuando cesaron a Juan Pedro y a Julio Pineda. Entonces, el malagueño llegó a estar nueve semanas siguiendo los encuentros desde la grada.

Sergio Narváez fue el encargado de atender a los periodistas al término del partido ante el líder. El mediocentro azulino lamentó la derrota, “el partido se nos puso pronto de cara, pero ante equipos como el Utrera tienes que estar muy metido, nosotros estuvimos bien en la primera parte, pero en la segunda ellos empujaron mucho y se encontraron con el empate muy pronto, les dio vida. Nuestra primera parte fue buena, nos fuimos por delante en el marcador al vestuario pero nada más empezar marcaron y el partido se fue complicando, una pena”.

Sergio tiene claro que “deben ser los jugadores los que tenemos que sacar esto, veníamos de una semana convulsa y era difícil estar tranquilos. Quedamos diecinueve jugadores y tenemos cuarenta y tres puntos, hay que ir poco a poco, las prisas no son buenas. Aquí te gana cualquiera pero el Utrera no es un equipo cualquiera, es el líder, ha hecho su partido en el segundo tiempo y ha ganado".

El equipo acusó el cansancio en los últimos minutos y Sergio no es capaz de saber si es o no casualidad, “porque nos meten muchos goles a partir del minuto setenta, puede ser físico pero creo que es un tema más mental. Tenemos que apoyarnos, faltan pocos puntos para salvarnos y tenemos que salvar esto adelante como sea. Esperemos que no nos pase factura todo lo que ha pasado, se han ido cuatro piezas claves y el míster. Hay otro nuevo y hay que ir partido a partido".