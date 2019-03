"Asumiré tirar los penaltis siempre que haga falta, nunca me esconderé"

Antonio Bello fue el autor del gol de la victoria ante el Coria, lo transformó desde el punto de penalti a sólo dos minutos de concluir el partido. Los azulinos regresaron con los tres puntos en juego que le permiten mantenerse a tres puntos de la liguilla, distancia más que salvable cuando todavía quedan 9 partidos para acabar el campeonato.

El extremo asumió la responsabilidad de lanzar la pena máxima, a pesar de que la última vez, en Córdoba falló, lo que le costó alguna que otra crítica.

El futbolista reconoce "un penalti lo puedes fallar o acertar, pero nunca me voy a esconder, es lo que he hecho desde que llegué a este equipo y lo voy a seguir haciendo. El de Córdoba lo quería tirar bien, no lo quería fallar. Soy uno de los especialistas del equipo y cada que vez que haya un penalti estaré disponible para tirarlo".

Sobre el encuentro del domingo en Coria destaca su dificultad, por eso subraya el esfuerzo que todos sus compañeros hicieron para ganar "en Tercera todos los partidos fuera de casa son difíciles y más en el Guadalquivir, en el que el Coria aprieta mucho. Hicimos uno de los mejores partidos fuera de casa de lo que va de temporada, estuvimos muy sólidos. Ellos han tenido sus opciones, pero hemos merecido los tres puntos y al final ha llegado ese gol que tanto ansiábamos y necesitábamos. Ahora, a pesar en el Puente Genil”.

Para Bello, la victoria “es el premio al trabajo, para el club, cuerpo técnico, jugadores y afición porque es la justa recompensa al duro trabajo que realizamos durante la semana. Al final, esa recompensa ha llegado en los últimos minutos pero vale igual que si hubiésemos marcado antes, porque tuvimos ocasiones".