Izquierda Unida presenta la candidatura sin confluencia con Podemos

Izquierda Unida presenta su candidatura, al final comparecerá en solitario, sin confluencia con el Circulo Territorial Podemos Jódar, aunque si incluye algunos adscritos de Podemos, en condición de independientes, hasta 5, y uno del PCPA.

9 integrantes de la candidatura, repiten, con respecto a la candidatura de 2.015. 9 mujeres, 8 hombres, aunque la lista no es cremallera. Una candidatura, que, de momento en la presentación, no incluye a ningún suplente.

La candidatura la presentaba la actual concejala María Cruz Ratia, que baja de la tercera a la quinta posición.

Candidatura

1.- Juana Cazorla Ruiz,

2.- José Padilla Romera,

3.- Juan Antonio Pérez (PCPA),

4.- Mª José López (Independiente),

5.- Mª de la Cruz Ratia Montavez,

6.- Mateo Justicia Vargas (Independiente),

7.- José Ramón Moreno Vargas,

8.- Librada Rivera López,

9.- Mª Gema Díaz Montávez,

10.- Blas Díaz Piñar (Independiente),

11.- Manuela Navarro Moreno,

12.- Silvestre Vílchez Molero,

13.- Sara Jiménez Romera,

14.- José Mª Cano (Independiente),

15.- Mª Lorena Cueva Cazorla,

16.- Andrés Soriano (Independiente),

17.- Mª Florencia Auspurio.

La coordinadora local, candidata a la alcaldía, Juana Cazorla, que, en todo momento, hablaba de la participación de 70 miembros en la asamblea, estaredacción solo llegaba a contabilizar poco más de 30, proclamaba esta candidatura, ahora si, como alternativa al actual gobierno municipal, “…Y ya no pueden decir que no hay una alternativa a lo que hay. Porque no es verdad. Siempre la ha habido, pero, quizá, hacía falta que estuviéramos 8 años en la oposición, para que el pueblo de Jódar se diera cuenta, que, si no somos nosotros, los hombres y mujeres que estamos aquí, Jódar no avanza. Por eso es, personalmente, porque, en este caso, me han dado la confianza para encabezar esta candidatura. Me siento bastante contenta, porque los hombres y mujeres que nos van a acompañar, nos van a acompañar a todos y a todas. Porque van a estar ahí, el ayuntamiento va a ser, de una vez, de todos y todas, vamos a poder ir con esa alegría, vamos a poder, otra vez, hablar en las plazas, en las esquinas. Vamos a poder decir que me gusta y que no me gusta, y vamos a trabajar todos de la mano, porque si no, no vamos a avanzar. Y eso es lo que pretendemos, con el compromiso de los que estamos aquí sentados, de los que están ahí en frente y de los que nos van a seguir, de los que nos van a dar la confianza, no tenemos la menor duda, en mayo, el día 26. Por lo tanto, la alternativa a lo que hay en el ayuntamiento, que ya sabemos no da más de sí. Cuando durante dos campañas y durante estos 8 años hemos estado diciendo que hay no había nada, que era un escaparate… Como responsable número uno de la candidatura, que arrancamos con muchísima ilusión, que esta es parte de nuestra apuesta. Y también, como ya he dicho muchas veces, felicitarlos por la valentía, porque es muy fácil cuando estas gobernando, pero cuando no se está gobernando y es una alternativa como la nuestra, seria, con ganas de trabajar y de volver a ganar la alcaldía, que lo vamos a hacer, sin lugar a dudas…”.

Desde el Circulo Territorial Podemos Jódar se debaten sobre la posibilidad de presentar, o no, candidatura a la cita electoral en solitario, una decisión que tomarán en breves fechas. Aunque señalan, fuentes cercanas, que “…Ha sido desde Izquierda Unida, con su actitud intransigente, los que han impedido una candidatura de confluencia…”.