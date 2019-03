"Este bronce sabe mejor que muchos oros"

Blanca Fernández vuelve a sonreir. Su tercer puesto en el Nacional de Cross celebrado ayer en Cáceres confirma su recuperación (estuvo varios meses lesionada) y su regreso a la primera plana, codeándose con las mejores y deleitando con su habitual aceleración final, más larga que de costumbre. Su entrada en meta fue el reflejo de todo lo vivido anteriormente. "Sabe mejor que muchos de los oros que tengo. Cuando tocas fondo, todo lo que viene después se valora mucho más. Personalmente necesitaba mucho un resultado así y de cara al club y a los patrocinadores lo averiguaré pronto", señaló la atleta aún con la emoción a flor de piel: "tengo la sensación de liberación, de paz interior".

De los malos momentos a la felicidad de Blanca / RFEA

Relata la pupila de José Villacorta que la carrera deparó sorpresas como la fuga de Irene Sanchez-Escribano, medalla de plata, en un circuito particularmente duro que obligó a estudiar cada movimiento. "Suelo apurar bastante más porque confío mucho en mis últimos doscientos metros, pero esta vez, por algún motivo, no tenía esa confianza, las piernas iban bien y en una cuesta arriba me fuí. La adrenalina me empujó porque iba destrozada", confiesa, mientras mira de ojo al Mundial de la especialidad, el premio a su reciente actuación: "será el primero y sé que es un reto gordo. Decir que voy a quedar entre las primeras es una barbaridad. Iré a dar mi mejor versión".

La primera presea del año impulsa los sueños de Fernández, que mira al horizonte, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con ilusión. Sin embargo, los duros requisitos establecidos por la IAAF pueden cerrar las puertas a numerosos atletas de diferentes países. Por ejemplo, en los 3000 metros obstáculos, prueba elegida por Blanca, se piden 15 segundos menos (9:30) que en Río de Janeiro 2016 (9:45), aunque, además de la mínima, entrará en vigor una segunda vía de acceso: el ranking mundial por puntos, un sistema de clasificación válido entre el 1 de mayo de 2019 y el 29 de junio del año próximo.

"Aún sigo en shock. Hacer 9:29 es meterte en el top diez español de todos los tiempos", reflexionó la leonesa. "Es algo bárbaro", indicó. Para alcanzar la mínima, Fernández deberá rebajar sustancialmente su mejor marca en la distancia (9:52), pero apunta que "en obstáculos me salió una marca muy buena en la tercera carrera. Me quiere dar optimismo para pensar que puedo hacerlo en año y medio".