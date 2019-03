La campaña "Soy pobre, pero digno" distribuye 50.000 distintivos rojos para protestar por Madrid Central

50.000 pegatinas rojas con una "P" de "pobre" que imitan los distintivos ambientales de la DGT para denunciar la aplicación de Madrid Central. Es la campaña "Soy pobre, pero digno" que han preparado distintos colectivos, entre ellos la Plataforma de Afectados por Madrid Central y Soy de Madrid, para protestar por lo que consideran es una medida "excluyente y elitista" que perjudica y margina a los "más desfavorecidos" de la zona sur de Madrid.

Al acto de presentación de la campaña ha acudido Félix Cela, vicepresidente del Colegio de Agentes Comerciales de la Comunidad de Madrid, que ha dicho que la situación para el sector con Madrid Central será muy complicada. "Estamos haciendo reuniones semanales con el Ayuntamiento de Madrid. Hemos conseguido algunas cosas, pero todavía no está firmado. No nos dan soluciones maravillosas, porque de lo que se trata es de que todo el mundo haga su trabajo dignamente. Nos han dicho que íbamos a tener una serie de tarjetas para entrar a ciertas horas, pero todo está en el aire. Hasta que no vea las cosas no me las creo, a mí las cosas me gustan firmadas y selladas", ha asegurado Cela.

Javier Benito, representante de la Asociación de Transportistas de Madrid, ha protestado por los plazos que ha dado el Ayuntamiento para que la flota renueve sus vehículos, dice que son "insuficientes". "Todos habrán mirado la opción de comprarse un coche eléctrico. El coste es un 40% más caro que el de un coche normal diésel... Un vehículo industrial imagínense el incremento del coste. Eso es imposible de poder amortizar y al transportista le están excluyendo de Madrid, de su trabajo. Le están mandando al paro directamente sin ninguna alternativa", ha dicho Benito.

La campaña "Soy pobre, pero digno" pretende distribuir estas 50.000 pegatinas rojas de forma gratuita mediante su web para que los ciudadanos las coloquen en sus coches al menos hasta el día 24 de abril, fecha en la que la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid establece la obligatoriedad de llevar los distintivos ambientales de la DGT.