Bauzá: "Mi colaboración con Ciudadanos es puramente ideológica"

Bauzá asegura que no ha pedido ni le han plateado ningún cargo orgánico en el partido político de Ciudadanos. El ex president del Govern admite que únicamente mantiene colaboraciones puramente ideológicas con el líder de la formación naranja, Albert Rivera, o el secretario general, José Manuel Villegas. El ex popular deja claro que las colaboraciones se deben por la coincidencia de algunos aspectos como la unidad de España o el sistema educativo que él impuso, el trilingüismo.

Declaraciones de Bauzá en el acto de presentación de su retrato en el Consolat de Mar para recordar su etapa como president del Govern entre los años 2011 y 2015.

El ex president niega además que se haya planteado la integración en ninguna lista, y deja claro que su colaboración es fuera del ámbito autonómico.

Por cierto, que ha respondido a las críticas de las últimas semanas del líder de Ciudadanos en las Islas, Xavier Pericay. Dice Bauzá que él ha tenido el orgullo y privilegio de ser el president del Govern y que es loable y comprensible que otras personas quieran asumir esta responsabilidad.