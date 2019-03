José Ramón Bauzá vuelve al Consolat de Mar en forma de retrato

José Ramón Bauzá ha regresado al Consolat de Mar. El president popular vuelve en forma de retrato, pintado por la artista Marta Blasco, la primera mujer a la que encargan realizar una obra oficial de estas características. Un lienzo que ha costado al Govern actual 10.000 euros de las arcas públicas y que se exhibe junto al del ex president socialista Xisco Antic, ya que el de Jaume Matas, fue retirado tras su primera condena firme por corrupción.

Un acto en ‘petit comité’. Así es como lo ha definido el ex president del Govern acompañado de una veintena de personas cercanas como el diputado del PP, Miquel Vidal; el ex popular conseller de Turismo, Carlos Delgado; el jurista e historiador Román Piña, el ex consul de Estados Unidos, Tummy Bestard o el último fichaje de Vox, Esperanza Català.

Cadena SER

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien se ha quedado conversando unos minutos con Bauzá, ha destacado en su discurso que es un ejemplo de normalidad democrática y que en las paredes de la capilla del Consolat de Mar permanece la historia política de Balears de los últimos 36 años.

La artista Marta Blasco explica que ha estado dos meses y medio trabajando, y que se ha basado en el estilo Holbein, un retratista del siglo XVI.

Un retrato de Bauzá en el que aparece algo informal, con chaqueta negra y camisa blanca desabrochada y sin corbata, y sobre un fondo verdoso con algunas connotaciones que pueden recordar al color de la ‘marea verde’. Según Blasco ésta es la riqueza del arte: no explicar todo y dejar libertad a la interpretación.