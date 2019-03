Protagonistas, los cortos

El fin de semana ha dado para mucho en la Semana de Cine de Medina del Campo. Tras la inauguración, y mientras se iban sucediendo las proyecciones, el primero en recoger un Roel este fin de semana, ya que María León no pudo venir a la villa por encontrarse enferma, fue Javier Rey. Él recogía su reconocimiento como actor del Siglo XXI y dejaba reflexiones como que aspira a ser recordado en el futuro como “un actor que le ha dado a cada personaje lo que necesitaba”. “El gran reto es no tener miedo a abrazar personajes que no conoces… y ese es el tipo de actor que quiero ser”, ha dicho. Curtido en la pequeña pantalla, series como Hispania, Isabel, Velvet y, en especial, Fariña, le han colocado en el punto de mira para el gran público. También Sin fin, debut en el largometraje de los hermanos José y César Esteban Alenda, que le valió la Biznaga de Plata a Mejor Actor en la última edición del Festival de Cine de Málaga. Javier Rey también habló del cortometraje, protagonista del festival, y lo definió como un formato con entidad propia que no debe ser entendido como el hermano pequeño del largo.

Al día siguiente era la directora Arantxa Echevarría la que recogía su galardón como Directora del Siglo XXI quien afirmó que Carmen y Lola ha servido para ponerla bajo el foco, pero hay muchas mujeres haciendo cine a las que no se conoce.

Sobre Carmen y Lola, y el deseo de seguir haciendo películas con tintes sociales, ha comentado también que “el cine es la forma más rápida de culturizar, es una herramienta de visibilización y normalización, no solo política, que nos da poder para movilizar. Quería que Carmen y Lola fuera una trampa mortal para poner un cebo en los corazones”.