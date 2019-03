Isabel Montoya: "Hemos avanzado algo pero va muy lento"

Diez años después del asesinato de la doctora Maria Eugenia Moreno -el último asesinato de un médico a manos de su paciente en España- el Colegio de Médicos recuerda la fecha como "un día triste". A raíz de ese asesinato se creó un plan contra agresiones, pero dice, "nos movemos muy lento".

Montoya apela a más conciencia social "porque todos somos pacientes" y a más formación del personal sanitario para saber abordar los casos más conflictivos. Y es que algunas de las medidas instauradas a raíz de la muerte de la doctora Moreno -el timbre antipánico o los guardia de seguridad en los centros- no están instalados de forma generalizada en el SMS.

En cuanto a las cifras de agresiones en 2018, y a falta de conocer los datos oficiales, el Colegio de Médicos sí confirma que no se han reducido con respecto a los últimos datos registrados del año 2017. En las últimas dos semanas, dice Isabel Montoya, se han registrado tres agresiones graves a médicos y personal sanitario en la Región.

En 2017 se validaron un total de 226 agresiones físicas y verbales a personal sanitario, y de ellas, 121 fueron a médicos. La mayoría de esas agresiones se producen en atención primaria, y el 74% de las agresiones a médicos registradas son a mujeres.

Montoya también se ha referido al caso de la doctora Maria Eugenia Moreno, cuya familia se ha quejado esta mañana en Hoy por hoy de que no se ha podido resarcir su muerte, ya que la justicia no ha reconocido responsabilidad patrimonial del Estado o del SMS en este asesinato. Dice Montoya que respetando la justicia, los fallos emitidos no son justos, porque a esta doctora la mataron trabajando en el SMS.