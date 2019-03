Las ingenieras critican al Colegio de Ingenieros por relacionar la baja matriculación femenina con la "dificultad de las asignaturas"

El colectivo de ingenieras de la Región muestra su indignación ante un comunicado emitido por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia que aseguraba que la baja presencia de mujeres en las carreras de Ingeniería se debe al "recelo" que existe "por la dificultad que representan las asignaturas de ciencias".

Este comunicado se dio a conocer el pasado viernes cuando la institución anunció que su sala de exposiciones pasaría a denominarse María Mercedes de Andrés, primera colegiada activa en los registros colegiales.

Dice el colectivo de ingenieras que es muy triste que "todavía estemos cuestionando la capacidad intelectual de las mujeres, cuando en los últimos resultados de las pruebas de acceso a la universidad, las mejores notas en 14 de las 17 comunidades autónomas las alcanzaron las mujeres, pudiendo elegir la carrera universitaria deseada.

Añaden que si no eligen Ingeniería no es por su capacidad intelectual, es porque o no quieren, o porque desde la niñez se les han transmitido falsos estereotipos en los que esas materias solo se atribuyen a hombres y que las condiciona a elegir otras carreras.

Aseguran, en un comunicado, que su vida laboral les apasiona y aún teniendo en algunos casos, los obstáculos provocados por los dañinos estereotipos sexistas que aún persisten, obtienen brillantes resultados para beneficio de las empresas y la sociedad en general.

Tras la repercusión en redes sociales por parte de las ingenieras, éstas dicen que el Colegio decidió eliminar las desafortunadas frases, pero no pedir disculpas.