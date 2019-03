La semana pasada nos llegaba la noticia con el impacto y el dolor que provoca la pérdida de la buena gente. Había fallecido el médico y pintor Julio del Val.

La calidad de las personas se mide, entre otras cuestiones, por la cantidad de amigos que deja a su paso. Si tomamos ese baremo para medir la calidad de Julio, llegamos a la conclusión de que era una gran persona. Dicen que los médicos deben ser humanos y cercanos en el ejercicio de su profesión; que la humanidad y la cercanía contribuyen en gran medida al bienestar del paciente. Él fue un traumatólogo que hacía de la praxis médica un ejercicio de sensibilidad.

Cuando Julio te trataba, a mi padre le trató hace mucho tiempo, sentías que tenías cerca un amigo, alguien a quien le importabas. Yo me quedo con el Julio bonachón, sonriente, socarrón y comprometido, de verbo fácil y capaz de reírse de sí mismo. El Julio que sabía disfrutar de los pequeños placeres de la vida y que era capaz de mantener una conversación de largo recorrido sin perder ni un ápice de interés. Con el hombre que, con gran sabiduría combinaba la frivolidad con la charla profunda del compromiso que enarboló durante su vida. Y encima tenía alma de artista. Sus dibujos, sus cuadros, algunos de ellos retazos del pasado de lugares emblemáticos de nuestra Castilla, hicieron aflorar ese pintor que se definía fundamentalmente como médico que, en sus tiempos libres, practicó su otra pasión artística.

Gonzalo Alcalde Crespo cuenta una anécdota que define perfectamente el gran sentido del humor que tenía Julio del Val. Un mal día, Alcalde se lesionó. Tras ser auscultado por del Val, éste le dijo con evidente sorna: “Tengo dos noticias. Una mala y otra buena. La mala es que te tienes que operar. La buena es que yo ya me he jubilado y no te voy a dejar cojo”.

Se va a hacer raro pasear por la ciudad y no encontrarse con la humanidad de Julio. Entrar en algunos de los bares y restaurantes más frecuentados y populares de nuestra ciudad y no encontrarle saboreando un buen vino o una buena tapa. Como dijo de él Fernando Caballero, nuestro compañero de El Norte de Castilla, cuando se jubiló como médico cirujano del Hospital Río Carrión, Julio se convirtió en un honorable jubilado que pintaba y que se volcó en esta faceta artística. El mismo periodista destacaba su buen hacer como dibujante y pintor. Se nos ha ido un humanista. Un hombre sensible y amante del detalle. Según escribo esta semblanza, me viene a la mente su desbordante sonrisa. En fin Julio, son tantos los que te quieren, que siempre estarás con nosotros. Un beso para Toña, su compañera.