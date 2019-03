Sonia Lalanda reconoce que "le gustaría" encabezar la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Palencia

La nueva presidenta de la gestora de Vox en Palencia, la abogada y secretaria municipal de Monzón de Campos, Sonia Lalanda, reconoce que le gustaría encabezar la candidatura de su partido al Ayuntamiento de la capital. A renglón seguido matiza que no ha asumido la presidencia de la gestora de Vox para ocupar un cargo, auqnue tampoco se aparta de las listas a las generales del próximo 28 de abril.

Todo apunta a que Sonia Lalanda se prepara para volver a la vida municipal, después de hacer historia en la política provincial cuando era concejala del PP y junto a otros compañeros protagonizó la excisión que impulsó Agrupación Palentina Popular (APP). "soy una persona dialogante, que busca siempre el acuerdo. Yo no pintaría nada en un partido de extrema derecha. Vox no es un partido de extrema derecha, es la etiqueta que quieren ponerle los intransigentes. Me está sorprendiendo la violencia que se está ejerciendo contra Vox. El que no le guste Vox que no le vote pero lo que no se puede es utilizar la violencia como se está haciendo", asegura Lalanda.

También señala que "Vox quiere proteger al débil, que la mujer está en muchos casos en situación de debilidad sí, pero me interesa más que la igualdad el hecho de que nos dejen ser mujeres y ahí tenemos un reto con la maternidad para conciliar la vida laboral y familiar"