Adiós a los cines Carlos III

Solo quedan en pie dos de las fachadas del emblemático edificio de los cines Carlos III: las de las calles Cortes de Navarra y Avenida San Ignacio, que se derribarán en ese orden. La de Paulino Caballero que ya no existe, nos deja ver la jaula vacía en la que se ha convertido esta manzana en la que trabajan dos máquinas excavadoras y algunos operarios, ante la mirada de vecinos y curiosos con opiniones para todo. Desde los que dicen que "el cine me encantaba y me da muchísima pena que lo hayan tirado", a los que muestran más despego y afirman que "no han estado nunca", a pesar de tenerlo al lado de casa.

Cadena SER

Lo cierto es que decimos adiós al edificio que albergaba la última sala de cine del centro de Pamplona. Algo que disgusta a muchos vecinos. Según nos decía una de ellos "me da una pena total porque yo, por ejemplo, que tengo crías siempre intento no coger coche y tener que ir a un centro comercial me parece horroroso. Yo que soy anti centro comercial, al final estoy llevando a mis hijas sólamente porque quiero que vayan al cine".

En el lugar que albergaba el antiguo cine se construirá un edificio residencial de 5 alturas más atico, en el que habrá 46 viviendas, 92 plazas de garage, además de trasteros y locales comerciales.