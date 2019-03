Logroño homenajea a las víctimas del terrorismo reclamando "verdad, memoria, dignidad y justicia" para todas ellas

La ciudad de Logroño ha homenajeado este lunes a las víctimas del terrorismo, reclamando para todas ellas "verdad, memoria, dignidad y justicia". Ha sido en un acto desarrollado en El Espolón de la capital riojana, organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y al que han asistido las principales autoridades locales y regionales, así como representantes de partidos políticos, FSE y sociedad civil.

Para comenzar el acto, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas, en la jornada en la que se conmora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y que, además, coincide con el 15 aniversario de los atentados terroristas del 11M en Madrid, en los que murieron 191 personas y otras 1.761 resultaron heridas.

Así lo ha recordado en su intervención el delegado de la AVT en La Rioja, Víctor López, que ha incidido en que "es también un día para reclamar verdad, memoria, dignidad y justicia, cuatro palabras que, además de ser el lema de la AVT, representan los cuatro pilares sobre los que debe sustentarse cualquier modelo, programa o proyecto que pretenda colocar a las víctimas del terrorismo en una posición central".

"Cuatro palabras -ha advertido- que, de tanto repetirlas, corremos el riesgo de difuminarlas o incluso vaciarlas de contenido". Así, ha señalado que "cuando hablamos de verdad, hablamos de contar la historia del terrorismo en nuestro país tal y como ha sido, sin tergiversaciones, manipulaciones ni falsas justificaciones".

"No hay causa alguna que justifique un asesinato, la extorsión o la amenaza. De ahí que no deban ser admitidos como agentes políticos válidos aquellos que siguen pensando que, en algún momento, estuvo justificado matar", ha exigido López, quien también ha apuntado que, al hablar de verdad, "también hablamos del derecho a saber de las víctimas".

Algo en lo que ha resaltado que "tienen derecho a saber quiénes mataron a sus seres queridos, con independencia de que no se les pueda sentar en el banquillo, porque el derecho a la verdad no prescribe, ni se amnistía ni se indulta".

En cuanto a la justicia, el delegado en La Rioja de la AVT ha reclamado que "se detenga a la veintena de etarras que, aunque parece que se tienen localizados, siguen en libertad; que se haga lo posible por resolver los atentados cuya autoría material haya quedado impune o que aún tengan responsabilidades penales que depurar, sean de ETA, de otros grupos terroristas o el propio del 11M, que para nosotros sigue siendo un caso abierto".

"Pero justicia -ha continuado López- es también que los terroristas cumplan íntegramente sus condenas y evitar que la política penitenciaria se acabe convirtiendo en moneda de cambio. Las víctimas acatamos la ley, pero siempre y cuando se aplique con el máximo rigor, sin interpretaciones torticeras ni buscando beneficiar a los terroristas".

Por eso, ha afirmado que "no creemos en reinserciones interesadas a cambio de beneficios, ni peticiones de perdón de formulario" y ha subrayado que "no hay verdadero arrepentimiento, sin colaboración con la justicia".

"Las víctimas no entienden porqué suscitan tanta pena los kilómetros que tienen que recorrer los familiares de los terroristas para ir a visitarlos a las cárceles. Las víctimas del terrorismo tienen que recorrer también muchos kilómetros, pero para visitar las tumbas de sus seres queridos, asesinados por los que ahora reclaman una humanidad que ellos nunca tuvieron. Ellos eligieron ser terroristas. Nosotros nunca elegimos ser víctimas", ha proseguido Víctor López.

Y, en relación con la dignidad, ha asegurado que "hablamos de defender el derecho al honor y a la imagen de las víctimas, protegiéndolas de las noticias falsas", a lo que ha unido "evitar los actos públicos de enaltecimiento del terrorismo y de los terroristas, que tanto dolor y humillación causan a las víctimas".

"Quizá no sean delictivos, pero son inmorales", ha dicho, reclamando por ello medidas tanto "legales para su penalización" como administrativas "necesarias para que se eviten". Y más, como ha recordado, "cuando vienen tiempos difíciles", ya que, en los próximos cinco años "veremos cómo la población reclusa por delitos de terrorismo se verá reducida prácticamente a la mitad".

"Es la ley y no nos queda otra que acatarla. Pero eso no nos impide que reclamemos que lo hagan con la cabeza gacha. No digo ya arrepentidos, pero por lo menos, avergonzados de lo que hicieron", ha dicho López, quien ha finalizado hablando de la memoria, "de ahí que sean importantes actos como éste, la realización de monumentos o la colocación de placas allí donde se haya cometido un atentado terrorista".

Acto seguido, ha sido el turno del presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, quien ha destacado que "la posición de las víctimas del terrorismo como referentes éticos de nuestro sistema democrático y de Derecho está clara y también debe estarlo el lugar que ocupan los asesinos".

Por ello, ha considerado "fundamental que el relato verdadero llegue a toda la sociedad, pero especialmente a los más jóvenes" y a "no permitir, bajo ningún concepto o bajo falsas premisas de convivencia, que la historia se cuente de forma sesgada o tergiversada".

El mandatario regional, además, ha subrayado que "en La Rioja siempre hemos mostrado nuestra solidaridad y nuestra unidad democrática ante los zarpazos del terrorismo y esa fortaleza común nos llevó a desarrollar una Ley de medidas de apoyo a las víctimas del terrorismo".

Además, ha agregado, que en La Rioja se ha puesto en marcha un programa educativo que permite "acercar a los centros la voz de las víctimas, su testimonio directo" gracias a la "labor coordinada" de las instituciones y de las entidades que representan a las víctimas del terrorismo.

Un proyecto que, ha subrayado, "ha permitido a nuestros adolescentes y jóvenes tomar conciencia de la enorme dignidad de las víctimas del daño causado por el terrorismo a toda nuestra sociedad". Por último, el presidente de Gobierno de La Rioja ha expresado su orgullo al "comprobar cómo nuestra sociedad se une nuevamente sin fisuras en este día de duelo y de recuerdo hacia quienes ya no están".