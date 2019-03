Las finales del Txuri

Habrá que esperar hasta el próximo sábado 16 de marzo para saber qué equipo se llevará el título de la Liga Nacional de Hockey Hielo. CG Puigcerdà y CHH Txuri Urdin se jugarán el trofeo en el quinto partido tras un fin de semana eléctrico. Porque el sábado los de Salva Barnola pasaron por encima de los donostiarras con un 5-3, pero esta tarde el CHH Txuri Urdin ha sido capaz de darle la vuelta a la final. Se ha impuesto por un contundente 5-9 en la localidad pirenaica.

Tras el éxito del Puigcerdà en casa, el campeón de las los ligas anteriores debía ganar el cuarto partido si quería mantener sus opciones esta temporada. Y a por ello fue desde el primer momento. “El partido de hoy era difícil de gestionar después de haber perdido ayer. Nunca se sabe cómo van a reaccionar los jugadores pero la respuesta ha sido muy positiva. Creo que hemos jugado bien, hemos echado lo que había que echar. Vamos a ver si podemos ganar esta Liga delante de nuestra afición, no será fácil”, aseguraba Tito Marcelino minutos después del partido.

Por su parte, Salva Barnola ha comentado que “ha sido un partido bastante complicado. No hemos estado a la altura en condiciones físicas. Ayer apostamos por ir a por todas y debido a los minutos de penalización, tuvimos que tirar de los pesos pesados del equipo. El Txuri ha igualado la eliminatoria, se decidirá la liga en tierras donostiarras y esperamos que sea para nosotros. Sabemos que es difícil, sabemos de dónde venimos, pero este equipo sabe sufrir. Les trasladamos un poco la presión a ellos. Esto también nos ha pesado hoy en la cabeza y en las piernas. Ahora toca recuperarnos”.

El sábado que viene se lo juegan todo. Ya no tendrán más opciones. CG Puigcerdà saldrá a por un título que no consigue desde hace once años. La última vez que levantaron la copa de campeones de la LNHH fue en la temporada 2007-2008. Muy distinta es la historia del CHH Txuri Urdin. De conseguirla este año, lograrían la tercera consecutiva.





En categoría femenina, a la final por primera vez contra pronóstico



Por otra parte, en categoría femenina el Txuri-Urdin hizo historia al supera contra pronóstico al Sumendi en Vitoria y clasificarse por primera vez para jugar la final por el título. Un gran paso adelante de la joven sección femenina.