Baja revueltas las aguas a orillas del Bidasoa, a la altura del Stadium Gal. La derrota en Getxo ha dejado muy tocado al Real Unión, que está tres puntos por encima del descenso, puestos que marcan el Izarra, el próximo rival unionista en Irún el domingo. Con Juan Dominguez cuestionado, porque los resultados no terminan de llegar en forma de victorias, no ganar el domingo podría precipitar los acontecimientos, algo que nadie quiere y que no se merece el actual cuerpo técnico unionista. El entrenador donostiarra atiende a la SER y habla de su situación con total naturalidad y normalidad, sin estridencias, algo que se agradece en este mundo del fútbol actual, lleno de discursos ampulosos y exagerados, o de personajes que se encierran en su burbuja, como si el mundo conspirase contra ellos. Juan Domínguez merece que su Real Unión gane al Izarra y que tenga otra vida que le permita llegar hasta final de temporada.

-Ambiente en la plantilla: "El sábado todos estábamos tocados, es ley de vida en el fútbol y cuando pierdes los primeros dias son complicados, pero luego ya vas siendo optimista y el sábado estás ya con las pilas cargadas. En ese caso no tengo ningún problema con los jugadores".

-Demasiados baches en el camino. "Es lo que ha tocado, el deporte profesional y de élite es así. No me gusta escudarme en las excusas, ni hacernos las víctimas, porque en otros ñugares habrá equipos con problemas similares. Los que estamos en el día a día somos los que estamos preparados para competir y sacar esto adelante. Y el objetivo es seguir viniendo con esta misma dedicación e ilusión, que es lo que hacen los jugadores. Nadie regala nada, no me gusta caer en el discruso victimista, y sí ser optimista y poner todo de nuestra parte para poder ganar el domingo".

-Final contra el Izarra. "Yo no la siento así, aunque sí es un partido muy importante. Porque es una oportunidad muy buena de ganar a un rival directo, pero luego quedan diez jornadas, que son muchos puntos. Y se trata de ir sumando, y en el fútbol he aprendido que nunca sabes de dónde vas a sacar los puntos. Puede tener una connotación diferente, y si pensando que es una final, le vamos a dar más responsabilidad al partido, pues que sea una final".

-Cuestionado en el banquillo. "Se cómo funciona ésto. Ya se que siempre el eslabón más débil es el entrenador, así que lo tomo con esa naturalidad, con la sensación de que soy el máximo responsable, y no me importa admitirlo. Se donde estoy y dónde me metí, y no hay ningún problema. Es parte lógica del fútbol actual. Así que me centro en mi trabajo, que es preparar al grupo para el domingo, y si no llegan los puntos, se lo que puede suceder".

-Posible ultimatum. "Para nada. Yo en todo momento me he sentido muy respaldado por la directiva y por parte de Eneko Romo. Siempre he trabajado muy a gusto y no he tenido nunca ninguna duda. Otra cosas es qie los resultados son los que son y marcan el camino de un entrenador, y eso no es nuevo ni en Irun, ni en China; así que al final entiendo todas las situaciones y todos los posibles escenarios, y no me desgasto mucho en pensar que pasará sí... Me centro en mi trabajo, que es mi mayor aval".