Cayetana Guillen Cuervo recibe el premio Miguel Picazo en Cazorla

El teatro de La Merced ha vuelto a acoger un año más el Premio Picazo como colofón a la XVIII edición de la Muestra de cine inédito de Jaén, que impulsa la Diputación Provincial.

La actriz y periodista, Cayetana Guillen Cuervo recibió emocionada y agradecida este reconocimiento, que lleva el nombre de una persona a la que le unía una gran amistad y al que rescató del olvido contando con él en su programa “Versión Española” , que cumple ahora 20 años en La 2 de TVE, y donde nada más arrancar en 2003 tuvo como invitados a Alejandro Amenábar y a Miguel Picazo.

Cayetana quiso compartir sobre el escenario de La Merced el premio contodos sus amigos y compañeros / DIEZ TV

Dicen que mientras haya quien te recuerde no mueres en realidad. Miguel Picazo murió un 23 de abril. Pero el cineasta cazorleño hacía mucho tiempo que había dejado de estar bajo los focos y se prodigaba poco en actos públicos. Esto hizo que la figura de este destacado hombre del cine se hubiese ido difuminando con el paso de los años.

La intervención junto a Alejandro Amenábar en el programa, que tan magistralmente conduce Cayetana hizo que de nuevo todos giraran la cabeza hacia el director de grandes películas como: La Tía Tula, Oscuros sueños de agosto, Los Claros motivos del deseo, El hombre su que supo amar, Escrito en América, Sonata de primavera y Extramuros.

Medio centenar de amigos y compañeros compartieron la velada con Cayetana en Cazorla / MJBayona

Sobre él Cayetana dijo “Picazo es sin duda uno de los grandes directores de nuestro País. Sus obras lo acreditan”, añadiendo que desde el programa “Versión Española”, “solo pusimos las cosas en su lugar, y cuidarle, mimarle acercando sus películas a los espectadores”.

En su opinión Picazo “representa una mirada transgresora, moderna, valiente en un momento muy difícil, cuando España un país sin oxígeno, en blanco y negro”. Donde por otro lado y en relación a la mujer “Miguel se atrevió a gritar cosas que nadie decía”. Fueron según dijo “pinceladas muy importantes para un camino que luego se ha ido recorriendo”. Añadiendo que es una figura muy importante de la cultura de nuestro País.

El diputado de cultura, Juan Ángel Pérez, Cayetana Guillén y el alcalde de Cazorla, Antonio J. Rodríguez / DIEZ TV

La actriz llegó a Cazorla acompañada por medio centenar de amigos y compañeros de la profesión, que no dudaron ni por un momento en estar junto a ella en un momento tan entrañable. “He podido traer a todos mis amigos conmigo porque es una manera de celebrar con ellos que si he llegado hasta aquí es también por la gente que me rodea”.

Desde su programa, Cayetana, ha mostrado el cine español a una gran audiencia “me he sentido como liderando una escuela de espectadores e intentando acercar lo que significa levantar una película y estar delante o detrás de una cámara”. Su posición de actriz y por estar dentro de este mundo la hace más sensible, “yo pertenezco a ese cine español y por tanto mi mirada siempre esta más implicada, porque sé lo que significan las jornadas de rodaje o hipotecar tu casa por llevar una idea a la gran pantalla”.

Cayetana Guillén Cuervo recibe el premio Picazo en la XV edición desde que se constituyó / DIEZ TV

Sobre el escenario de La Merced y antes de que recibiera el premio dos buenos amigos y compañeros como los directores Santiago Tabernero y Alfonso Albacete lograron estremecer y emocionar a la actriz con sus palabras.

Tabernero comenzó relatando que la conoció veinte años atrás en el rodaje de “Más que amor frenesí”, y definió el encuentro “como un flechazo cuando nos pusimos a hablar nos reconocimos como pares, como amigos”. Un momento en el que le habían encargado dirigir un programa en TVE que fuese un contenedor de películas españolas. Cuando le preguntaron quien podría llevarlo, contestó que había conocido a la persona perfecta. Recordando que en los primeros seis años que dirigió este programa, juntos hicieron cosas tan bonitas como el especial sobre “La tía Tula”, con Picazo y Amenábar. Concluyendo con grandes elogios hacia Cayetana Guillén de admiración como persona, mujer y actriz “como vector de civilización de mirada tolerante y vanguardia sobre el mundo”, dijo conmoviendo a la actriz.

Por su parte Alfonso Albacete se refirió a ella como un referente en estos momentos en que la mujer continúa luchando por sus derechos y por ser consideradas en su trabajo y profesión, en su día a día. Recordando a sus padres Gema Cuervo y Fernando Guillén, la definió como una actriz que ha trabajado con grandes directores y que no se conformó con ello llegando a licenciarse en periodismo. Además de eso dijo, “se ha convertido en un referente porque es la imagen del cine español”. Rematando su descripción con las palabras: “Cayetana, tú estás hecha de cine”

El festival lleva quince de sus dieciocho años de historia otorgando el premio Miguel Picazo como destacó el diputado de cultura, Juan Ángel Pérez “que nació con el objetivo de premiar a aquellas personas que habían estado en el Universo de Miguel Picazo”.

Y Cayetana, aunque no hizo ninguna película con el cineasta “sí que le ha tenido como amigo y le ha apoyado sobre todo en aquellos momentos en que reivindicó su figura en su programa”.

Cayetana se une así a la pléyade de premiados como: Mercedes Sampietro, Inma Cuesta, Antonio Pérez, Aurora Bautista, Ángela Molina, Cristóbal Criado, Emilio Gutiérrez Caba, la directora de cine Josefina Molina, entre otros.