Isabel Bonig no descarta incluir independientes en las candidaturas para las autonómicas y generales

Isabel Bonig la presidenta del PP, y candidata a la presidencia de la Generalitat, no descarta incluir independientes en las candidaturas para las autonómicas y generales. Según señala, ya se ha hecho en las candidaturas municipales y es una opción que no descarta para esos comicios. Bonig ha indicado que el 25 de marzo se acaba el plazo para presentar las candidaturas, para las generales afirma que la decisión de quien sera la numero 1, si Belén Hoyo como quiere Pablo Casado o Elena Bastidas como quiere Bonig, se adoptará por consenso entre las dos direcciones. Bonig no cierra la puerta a que en las listas vayan independientes:

Bonig ha pedido un cara a cara con el candidato del PSPV, Ximo Puig, para poder "confrontar los programas electorales de los dos grandes partidos". Si que admite que al principio de la legislatura pensó que las elecciones serían cosa entre ella y Mónica Oltra, pero la estrella de la vicepresidenta se ha apagado, sobre todo por su mala gestión. Bonig está convencida que el 'sorpaso' de Compromís al PSPV no se va a producir como tampoco se producirá el de Ciudadanos al PP.

Bonig considera "imprescindible" que los ciudadanos conozcan las propuestas que en las autonómicas se medirán en las urnas. "Que elija el día, la hora y el lugar donde acepta debatir conmigo porque para mí eso son temas menores. Yo estaré donde él quiera", ha subrayado. La líder de los 'populares' valencianos ha indicado que ella ya ha dado "el visto bueno" a los dos debates que dos medios de comunicación han planteado entre los cinco candidatos de los partidos políticos que concurrirán a las autonómicas, pero considera "absolutamente necesario" que se celebre otro 'a dos' entre "el partido más votado en las últimas elecciones y líder de la oposición en esta legislatura", el PP, y el del actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, PSPV.

En este sentido, ha manifestado que, tras reunirse con diferentes sectores educativos de la Comunitat Valenciana, le gustaría trasladarle "las enormes dificultades que tiene el sector debido a la política de arrinconamiento al que ha sido sometido en esta pasada legislatura Puig y su gobierno". "Me gustaría decirle cara a cara en un debate el daño que le está haciendo a la libertad de enseñanza, de libre elección de centro y también a la libertad de elección de lengua que tiene en la actualidad las familias valencianas", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que quiere confrontar con el 'president' las propuestas electorales por las que los valencianos "han sufrido un deterioro evidente en los últimos años como la Sanidad, la economía familiar o los impuestos". "Yo tengo un modelo claro, unas medidas concretas y muy específicas que iremos desarrollando durante la campaña para mejorar el día a día de los ciudadanos y quiero compararlas con las de Puig", ha insistido para manifestar que confía en que "sea valiente" y acepte su propuesta.

Preguntada por las críticas que pueda suscitar su propuesta por parte del resto de formaciones políticas, Bonig ha defendido que PP y PSPV son actualmente los "partidos mayoritarios" y "parece que van a ser los mismos" tras las autonómicas y, por tanto, quiere comparar los dos modelos porque "la gente tiene que saber sin pactos qué es lo que defendemos cada uno", ha explicado.