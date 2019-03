El 'Verso Suelto' de Salvador Berlanga

Ya sé que hoy no es el 8M pero, igualmente, quiero hacer un reconocimiento público a mi abuela Pepa, a mi madre Araceli, a mi mujer Ana Mari, a mi hija Laura, a mi hermana Lucía -experta en temas de igualdad de género-, a mis colegas maestras Pilar y Encarna, a Tania que repara mi portátil, a mis periodistas favoritas Eva y Bea, a la empresaria María Jesús, a Mar que me vende el pan, a mis fisios estados Julia y Yolanda, a mis antiguas alumnas Marta y Amaya, a mis amigas Azucena y Mercedes, a mi vecina Gloria… Ya sé que hoy no es el 8M, pero la lucha por el feminismo, es decir, por la igualdad real debe ser diario y permanente, porque saldremos ganando todas y todos, los hombres también. El sistema educativo tiene, en este camino, un campo de innovación apasionante. Mi gratitud al medio mundo mujer. Brindo por vosotras y soy una más. Estoy a vuestro lado en esta lucha imprescindible. Otros solo se transmutan en el 8M o ni siquiera eso.

