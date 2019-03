Esta semana se cubre la plaza de psicólogo en el Juzgado

Después de 14 meses vacante, esta semana se cubre la plaza de psicólogo del Instituto de Medicina Legal vinculado a los asuntos de Familia y de Violencia de Género de los Juzgados de Soria, El Burgo de Osma y Almazán. Se incorpora como interino hasta que se convoque la plaza como personal laboral fijo dentro de la oferta de empleo público de 2019. La plaza está vacante porque en enero del año pasado la persona que la ocupaba pidió otra plaza.

El delegado de CCOO en el Juzgado, Javier Sanz, lamenta que no se haya resuelto antes porque con una interinidad no hubiera sido necesario esperar 14 meses. “El argumento que dio el Ministerio al principio de que no era viable hacerlo de una manera perentoria y rápida ha demostrado que era mentira”, critica Sanz.

Además también critica que no se haya dado publicidad al mecanismo de selección de la persona que va a ocupar desde esta semana esta plaza. “Lo triste es que nos enteramos a través de la Cadena Ser de que se va a cubrir la plaza porque no hemos tenido conocimiento de cómo se ha hecho la selección si se ha hecho con garantías, es bastante lamentable”, explica el delegado sindical.

La vacante ha provocado muchos problemas y atascos judiciales porque los informes del psicólogo son necesarios junto a los del trabajador social en los casos de Familia y de violencia de género. En los ocho primeros meses, estuvieron paralizados los procedimientos de familia y violencia de género y después se hizo una externalización a través de un convenio con el Colegio de Psicólogos para que hicieran algunos informes, “pero eso no se debe hacer nunca porque no se cumplen las garantías”.

Sanz también ha denunciado que la semana pasada volvió a producirse una caída del sistema informático con el perjuicio ocasionado tanto a la ciudadanía como a los propios trabajadores de los juzgados.