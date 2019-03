Agónica victoria del Río Duero Soria camino de la salvación

Sólo le valía ganar al Río Duero Soria para dar un paso más hacia la permanencia. Recibía a Vecindario ACE Gran Canaria en casi una final por el objetivo, un rival instalado en la zona media de la clasificación y que, junto a los sorianos, ostentaba el curioso récord de haber disputado 75 sets esta temporada. Con sufrimiento, de forma agónica y peleando hasta el final, el Río Duero Soria logró un triunfo vital, 3-2, con un tie-break que se fue hasta el 25-23 en un parcial que resultó una oda al voleibol. Los anteriores cuatro sets fueron de alternancia. Los locales ganaron los impares, el primero y el tercero (25-22 y 25-19), pero los canarios, que no vinieron a Soria de paseo, se llevaron los pares, segundo y tercero (15-25 y 20-25).

LUIS MARTÍN, MVP de la jornada El opuesto de Río Duero Soria, Luis Martín Herrero, ha sido elegido MVP en la jornada 19 de la Superliga Masculina. En el emocionante partido vivido este sábado en Los Pajaritos, en el que se llegó al 25-23 en el tie-break, el jugador del conjunto local aportó a su equipo 28 puntos, con un 50% de efectividad en ataque y un saque directo, con los que Río Duero Soria logró una disputada victoria. Thomas Ereu, capitán de CV Teruel y Caetano Filter, receptor de Conectabalear CV Manacor, son los jugadores que ocupan los puestos de recepción en el 7 ideal de la última jornada disputada en la Superliga Masculina, gracias al 62% de 13 en recepción, los 20 puntos, 3 de ellos en bloqueo, de Ereu y la destacada aportación de Filter a su equipo con 13 puntos y una excelente recepción. Martín de Chavarría, compañero de Filter en la filas de Conectabalear CV Manacor y Daniel Macarro, de Unicaja Almería, son los centrales del conjunto ideal. Los 4 puntos en bloqueo del central balear de un total de 12 puntos, contribuyeron a una importante victoria para el equipo de Manacor en la que aseguró su permanencia en la máxima categoría; mientras que las acciones de Macarro, 3 puntos en bloqueo de 8 totales, también fueron claves en la victoria del conjunto ahorrador. El líbero del grupo ideal es el jugador de CV Melilla, Kefrén Bravo, con un 82% de 11 recepciones, mientras que el colocador que completa el septeto de la 19ª jornada de la Superliga Masculina es el jugador de Río Duero Soria, Ignacio Sánchez. A destacar también los 17 puntos del celeste Manolo Sevillano, que además firmó un 96% en recepción y que, curiosamente no aparece en el equipo ideal de la jornada.

Con ese 2-2 en el electrónico, los sorianos ya habían asegurado un punto en la clasificación, pero no era suficiente. Barça y Melilla habían perdido sus partidos 3-0 en Almería y Manacor, respectivamente, pero había que rematar la faena para tener un mayor margen en la tabla, un punto que quien sabe puede ser de oro al término de la Superliga.

Y el tie-break siguió la tónica de los cuatro sets precedentes. Constantes alternancias en el marcador, sin lograr despegarse de su rival ni uno ni otro equipo. El resultado se iba alargando y rebasaba los 15 puntos estipulados para el quinto set, con varias bolas de set y partido para sorianos y canarios que no llegaban a buen puerto. Así se llegó al 22-23. Y apareció San Saturio. Igualó el Río Duero Soria, 23-23, con Víctor Méndez al saque. Una rocambolesca jugada, con recepciones ‘in extremis’ de los celestes, situó el 24-23 en el marcador. Los 1.200 aficionados en las gradas de Los Pajaritos no aguantaban sentados, todos en pie para intentar empujar la pelota. Saque de Méndez, recepción, colocación y remate canarios y la pelota que se va fuera, con posible toque de Manu Salvador al bloqueo en red. Tocase o no la pelota, el árbitro dio punto para Soria, con la explosión de júbilo en la cancha y en la grada. Dos puntos de oro para Río Duero Soria, que sigue dependiendo de sí mismo para mantenerse un año más en la Superliga.