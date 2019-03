El PSOE califica de ridículas las subidas de asignaciones a las EATIM dependientes de Talavera

De “ridícula, insuficiente, tardía y motivada únicamente por las urgencias electorales de Ramos” ha calificado el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento la anunciada subida de las asignaciones para las tres Entidades de Ámbito Inferior al Municipio que dependen de la ciudad, es decir para Talavera La Nueva, El Casar y Gamonal, que suman más de tres mil habitantes, “y que pagan impuestos como todos los talaveranos”.

Gutiérrez ha recordado que hace casi un año que se aprobó en Pleno, “por unanimidad y a propuesta del PSOE”, una moción para que se acabara “con el abandono y la injusta congelación durante siete años, toda vez que el presupuesto de Talavera ha aumentado cada ejercicio, y que un incremento razonable no supondría ningún descalabro en las cuentas de la ciudad.

Para el responsable socialista, no es de recibo que hayan mantenido “talaveranos de primera y de segunda, y que ahora anuncien una subida que no es real, porque hay que tener en cuenta que el Presupuesto de Talavera ha aumentado este año un 40 por ciento, con lo que el incremento debería superar el 30 por ciento, y no el diez por ciento que han anunciado”.

Según el responsable socialista, hay muchas necesidades por cubrir en las tres entidades menores. En Gamonal, por ejemplo, sigue habiendo problemas con la presión del agua, que no llega a todas las viviendas todo el día, y los vecinos reclaman asfaltado y reparaciones en las calles.

Otro tanto sucede en Talavera La Nueva, donde ni tan siquiera se ha dado conocimiento al Pleno, especialmente en cuanto a limpieza y mantenimiento urbano, que acusa el abandono de casi ocho años de Gobierno del PP. A esto hay que sumar la pérdida de competencias, tanto en licencias urbanísticas como en gestión de impuestos. En El Casar, “ni tan siquiera han puesto un euro para hacer un Ayuntamiento digno que preste un mejor servicio a los habitantes”.

José Gutiérrez ha recordado al Gobierno Ramos que las EATIM son fundamentales para la prestación de servicios de proximidad, para mantener el equilibrio entre población y territorio, y para ello, “deben tener suficiencia financiera siempre, y no sólo cuando estemos a las puertas de unas elecciones”.