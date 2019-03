La Junta constituye un grupo de trabajo sobre el Brexit

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su habitual reunión semanal, tiene previsto dar luz verde a la constitución de un grupo de trabajo que, liderado por la Consejería de Presidencia, haga un seguimiento del Brexit al objeto de minimizar los efectos que pueda tener en nuestra comunidad. En ese grupo habrá representación de todas las consejerías y tendrá asesoramiento técnico, por parte del departamento de Economía.

La Junta, con este nuevo instrumento, pretende defender el turismo, a las empresas que comercializan en Reino Unido y al Campo de Gibraltar, para que no sufran de manera muy severa el Brexit.

Además, este martes, es otro día señalado en rojo en el calendario particular del Brexit. El Parlamento Británico tiene este martes por delante, una nueva votación del texto negociado entre Reino Unido y Bruselas, que regular el acuerdo de desconexión de la Unión Europea. Tras el rechazo de la cámara el pasado mes de enero, la primera ministra británica, Theresa May, se somete a un nuevo examen, a objeto de comprobar si el acuerdo es aprobado o no en esta ocasión.

Si el acuerdo es rechazado otra vez, no es descabellado establecer un nuevo calendario al objeto de retrasar el Brexit, que comenzaría el próximo 29 de marzo con el denominado periodo de transición. Por el contrario, esa salida británica del bloque comunitario se produciría, finalmente, a las bravas. Un asunto que preocupa en la zona, por la dependencia que esta comarca tiene respecto a Gibraltar. Una circunstancia sobre la que, en las últimas horas, se ha pronunciado la secretaria regional de UGT, Carmen Castilla, especialmente preocupada por los miles de trabajadores que cada día cruzan la Verja.