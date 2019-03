Tarsi: "Será complicadísimo ganar en Murcia"

El centrocampista de la Real Balompédica Linense, Tarsi Aguado, declaró la mala fortuna que tuvo el equipo blanquinegro tras el empate que cosechó frente al Badajoz el pasado domingo. "Tuvimos muchísimas ocasiones claras y el fútbol siempre se habla de eficacia y no fuimos lo suficiente como para poder ganar el partido", expresó el medio que vio bien a los suyos en ese 1-1 que da la tercera jornada seguida a los suyos sin perder. "Lo importante es que sumas y el equipo hizo muchas ocasiones algo que en Segunda B no es fácil".

"Cuando generas muchas ocasiones y no concedes al rival, de cada diez partidos ocho tendrás que ganar", afirmó Tarsi que entiende que la Balona ha recobrado la buena sintonía con el juego y los resultados. "Todos los equipos tienen un bache y en enero y febrero hemos estado así pero desde ahí hemos ganado en sensaciones y nos vale para tener más confianza", añadió.

Cuestionado por la falta de gol, uno de los refuerzos de invierno explica que "al final son rachas, hay días que sólo necesitas dos ocasiones para ganar y en esta segunda vuelta tal vez tienes que hacer algo más, pero todo va acorde con la situación porque todos se juegan algo".

El navarro quita hierro a esos cinco goles en nueve partidos y sí se fija más en la 6º posición que defienden los de Jordi Roger y que visitan La Nueva Condomina para medirse al Real Murcia el domingo a las 17.00 horas. "Están teniendo un año con problemas pero será un partido complicadísimo y nos vendría bien sacar los tres puntos para ampliar la distancia con los rivales que están peleando con nosotros".

"Estos dos meses las veces que he pisado el terreno de juego he intentado dar al equipo lo que me pedía en cada partido y hasta final de temporada hay que ayudar en lo que se pueda", concluyó el mediocentro que espera que el equipo mantenga la buena racha esta semana en Murcia.