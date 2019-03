'Injusto', el último tabú

Podría coger la lupa de hace un año y leerla hoy. No lo notarían. No hemos avanzado ni un milímetro desde entonces. Otra vez SORTU no acudió ayer a la conmemoración del Día europeo de las víctimas del terrorismo. Otra vez por el lema: "Fue injusto". La izquierda abertzale es refractaria a toda mención de ese adjetivo calificando o aludiendo a ETA. Es destacable que el Gobierno haya insistido en el lema a sabiendas de que la foto sería de nuevo incompleta. Que no haya optado por el camino fácil de la neutralidad o la pancarta en blanco.

EH Bildu sostiene que "Fue injusto" no es un lema incluyente, que les incluya. Pero nunca explica por qué. Nunca dice cómo adjetivaría el terrorismo de ETA o porqué ese mismo injusto lo utiliza sin problemas en otros contextos. No dudan en calificar de injusto el encarcelamiento de Otegi, los de los políticos independetistas catalanes, los de los condenados del Caso Alsasua, las políticas sociales de la Unión Europea, las migratorias...pero no se lo parece "matar, extorsionar, secuestrar, torturar y agredir". Todo lo que sea criticar a ETA.