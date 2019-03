"Los jóvenes no se enganchan porque les guste sino porque necesitan dinero. Es un reflejo de la precarización de la juventud"

Salones de juego, casas de apuestas, docenas de máquinas recreativas en bares…¿jugar y apostar es demasiado fácil en Bizkaia?. En Hoy por Hoy Bilbao a debate el aumento de los establecimientos de apuestas y de las adicciones, especialmente de los más jóvenes al juego. Adictos en rehabilitación como Jon Antón Cordero, Presidente de la Asociación Ekintza Aluviz, ha asegurado que "el problema de la ludopatía es crónico, seguirás enfermo toda tu vida, te queda el remedio de rehabiltarte y ponerte barreas", añade. "La familia y tu entorno queda destozado, unas 17 personas a su alrededor son arrastradas según hemos calculado", señala

Asegura Jon que "han cambiado las formas de juego, antes había bingos y casinos, era más social, ahora es on line, deportiva, más rápido y accesible y dirigido a más jóvenes", lamenta. "Una de las caracteristicas del juego es que juegas a solas, ahora todo lo que tenemos es online y eso todavía se potencia más, es un aislamiento total". Sobre la cantidad de dienro que se mueve, "en los juegos oinline hay plastico no metalico entonces no lo ves, no eres consciente porque no ha pasdao dinero por tus manos"

Desde el área de drogodependencias del Ayuntamiento, Gonzalo McGragh , añade que "cuando hay una pesona enferma hay jugadores pasivos, igual que con los fumadores, también debemos atenderles". "Hay tres factores clave: la disponibilidad, con un teléfono móvil basta, la accesibilidad y la publicidad. Son tres patas que actúan para que aumente o disminuya la adicción", afirma el responsable del negociado.

Mikel Ruiz, del movimiento Eragin Bilbao, asegura que "durante el mudial de futbol había entre 4 y 7 anunciois de deportistas, de ídolos de jóvenes y famosos, en los equipos de primera división, ...quieren normaizar el juego, es un engocio que da dinero a mucha gente".