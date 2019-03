Acusan al PP de incumplir los acuerdos con los empleados de la Junta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, denuncia que el Partido Popular no ha escuchado a los representantes del personal de la Junta de Castilla y León para elaborar la norma legal sobre la carrera profesional de los empleados públicos que pretende aprobar antes de terminar la legislatura. Este sindicato asegura que después de muchos años de reivindicación, el gobierno autonómico no ha tenido voluntad de cumplir los compromisos firmados para recuperar progresivamente los derechos de sus empleados. Una concentración ante las delegaciones de la Junta en todas las provincias intenta arrancar alguna medida a la Junta aunque sean cesiones electoralistas. Como explica Silvia Cámara, presidenta de CSIF en Burgos, quien espera que sus propuestas se incorporen al texto legislativo final para que exista una carrera profesional única para todo el personal de la administración autonómica. Otras de las demandas reiteradas por CSIF es la vuelta a las 35 horas semanales que ya cuenta con apoyo normativo estatal y la reducción de horas lectivas en la enseñanza, pero que la Junta no ha trasladado a su personal. El sindicato CSIF reclama también la negociación del convenio colectivo del personal laboral, el reparto de los fondos adicionales, la recuperación de las ayudas sociales o un estudio para retomar las jubilaciones parciales.

Seguir leyendo