El Colegio de Periodistas de Córdoba aboga porque se requiera la titulación para ejercer

Para ejercer de periodista en un medio de comunicación o en un gabinete de prensa no hace falta tener la titulación de Licenciado en Periodismo o el grado en Comunicación. A diferencia de lo que ocurre con profesionales como los médicos o los abogados, el periodista no tiene que colegiarse. La carrera de Periodismo no habilita para trabajar como tal. Los estudios de Periodismo son recientes, en comparación con otros con un mayor carácter histórico y, en parte, eso ha provocado un alto nivel de intrusismo en esta profesión. El nuevo Colegio de Periodistas, con estructura regional y desde hace meses con una nueva estructura provincial, aboga porque para ejercer la profesión “se requiera la titulación necesaria”.

El escenario actual obliga a que ese requerimiento no tenga carácter retroactivo, pues las redacciones están repletas de periodistas que no tienen la titulación y que ejercen desde hace años con maestría y una capacidad fuera de toda duda. Muchos, provenientes de otros ámbitos educativos han ejercido igualmente de maestros del oficio hacia los más jóvenes, sí titulados. El debate sobre si el periodismo es un oficio o una profesión también está sobre la mesa desde hace años. Lo que parece quedar fuera de toda duda es que es necesaria una regulación sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo que, en las administraciones, no contemplan en muchos de los casos el perfil de Periodista, devaluándolo hacia el de técnico de administración.

El Colegio de Periodistas en Córdoba tiene nueva estructura tras la elección de Juan Pablo Bellido como nuevo presidente. Es una institución de derecho público que representa a la profesión periodística y también ejerce la potestad disciplinaria: puede ejercer un arbitraje entre los ciudadanos y un profesional que desarrolle su labor de manera poco ética o deontológica. Con él hemos conversado en Hoy por Hoy Córdoba.