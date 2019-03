El C. B. Elda Femenino se atascó en Elche (44-21)

El C. B. Elda Fem. vio truncada su racha de victorias, el pasado viernes en el pabellón deportivo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, al caer (44-21) ante el Senior Femenino A ATS Club en el partido de la novena jornada, primera de la segunda vuelta para las de Elda, del Grupo D del Campeonato Preferente de baloncesto senior femenino.

El conjunto eldense estaba jugando con fuego desde hace varias jornadas y al final acabó quemándose ante un equipo muy estructurado que sabe a lo que juega, aunque tenga muy poco que perder.

El equipo eldense no había pasado por la mejor semana que desembocó en la ausencia de jugadoras importantes que no pudieron estar en Elche por distintas circunstancias. Además, a las de Inma Payá no les salía casi nada y cosecharon la primera derrota de esta segunda fase que llega en un momento crucial para futuro más inmediato de la temporada.

La entrenadora del equipo eldense reconoce que “cuando el equipo deja de hacer lo que nos ha llevado a estar encabezando la tabla, sumando que el viernes nadie, me incluyo yo la primera, no podíamos hacer nada para poder reparar ese mal juego, el nada de acierto de tiro y que no podíamos hilar dos jugadas seguidas, no éramos capaces de poder dar dos pases seguidos y el miedo se apodera pues pasa lo que se venía presagiando hace varios partidos” para añadir que “cuando un equipo como el nuestro no puede anotar ni ocho puntos por cuarto, significa que algo no va, pero no solo en este partido por las circunstancias en las que íbamos, esto ya vamos arrastrando”.

De cualquier modo, el C. B. Elda estuvo en el partido hasta el último tramo ya que a falta de 4´ 36”, solo necesitaba cinco canastas para lograr la victoria, pero siguió sin funcionar por mucho empeño que pusiera dejando la sensación de que las ilicitanas se llevaron el triunfo más por demérito de las eldenses que por acierto propio.

La derrota debe servir como punto de inflexión de cara a futuros compromisos como el del próximo sábado cuando a las 16:00 h reciba en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, al C. D. Xelasport de Alicante que cierra la clasificación y al que en la primera vuelta venció por un rotundo 27-76.