El fiscal archiva el expediente abierto al IES Andévalo y apercibe sobre las amenazas a sus docentes

La Fiscalía de Menores de Huelva ha archivado el expediente de riesgo abierto por la presunta vulneración de derechos en el IES Andévalo de Puebla de Guzmán y advierte con investigar por la vía penal las amenazas personales que está recibiendo el profesorado por las redes sociales.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, el fiscal de menores en funciones, Alberto Campomames, ha indicado esta mañana que no ha detectado que haya llegado a "desarrollarse ni a aprobarse" finalmente ninguna actividad que afecte al derecho ni a la libertad ideológica de los menores. La decisión lógica, concluye, era el archivo al ver que no ha existido riesgo ni vulneración de los derechos fundamentales del menor. Todo surge a raiz de las actividades previstas con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. En una de ellas, finalmente no realizada, se pretendía dejar salir al recreo cinco minutos antes a los chicas para que los chicos experimentaran por unos minutos la injusticia de la desigualdad.

El presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano, interpretó la acción como un "castigo" sin recreo para los chicos por el mero hecho de ser varones, y divulgó por twitter una dirección web donde se recogían los nombres y apellidos de la directora, la jefa de estudios y el secretario del centro.

Alberto Campomames ha pedido igualmente respeto por la labor de los profesionales de la educación y advierte con abrir una investigación penal, como especialista a la vez del área de criminalidad informática de la Fiscalía de Huelva, sobre “los ataques personales o telemáticos al personal docente del centro, que podrían ser constitutivos de delito y, en ese caso, serán perseguidos”.

El expediente de riesgo abierto al IES Andévalo el pasado día 6 de marzo es una herramienta muy utilizada por la Fiscalía para preservar los derechos del menor según Campomames. En lo que llevamos de año, de hecho, el fiscal lleva abiertos un total de 170 expedientes en Huelva. 2018 se cerró con más de 500.