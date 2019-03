Pilar Parra, investigada en el caso PSOE contra Juan Fernández

La socialista Pilar Parra, citada como investigada en el caso del PSOE contra Juan Fernández, exsecretario del partido en Linares. Tras tomar declaraciones a los testigos semanas atrás, la jueza actúa de oficio y llama a la actual portavoz del partido en Linares y miembro de la ejecutiva anterior el 12 de abril en el juzgado mixto número 2 de la ciudad, según ha podido saber esta emisora. A su vez, ha citado como testigo a Carmen Domínguez. De esta forma, la querella del PSOE contra Juan Fernández y Juan Sánchez podría dar un giro, puesto que la jueza pone las miras ahora en Pilar Parra, al igual que Fernández que está investigado por presuntas irregularidades económicas dentro del Partido.

Antecedentes

La denuncia del PSOE se sustenta en la auditoría de las cuentas realizada por una empresa externa tras la elección de la nueva Ejecutiva Municipal en noviembre de 2017. Según el Partido Socialista, en el caso de Juan Fernández, “se constataba que desde enero de 2013, y durante 5 años, se había retribuido a sí mismo mensualmente 1.700 euros provenientes de cuentas bancarias que se nutrían de las asignaciones que el Ayuntamiento de Linares destinaba al Grupo Municipal Socialista. Ese cobro mensual se repitió nada menos que durante 59 ocasiones, lo que podría haber reportado a Fernández la cifra de 100.300 euros”.

En el expediente disciplinario interno, incoado por el PSOE, y que desembocó en su expulsión del partido, Fernández fue “incapaz de ofrecer una explicación cabal y razonable del destino del dinero que había venido recibiendo durante más de 5 años”. En el caso de Juan Sánchez, entonces secretario de organización, “la mecánica consistió en detraer, mensualmente, la cantidad de 600 euros, que se quedaba para sí mismo, por lo que la suma total apropiada ascendería a 13.200 euros. En el expediente disciplinario incoado, tampoco pudo justificar el supuesto aprovechamiento”.

No existe acuerdo alguno, de ningún tipo, adoptado ni por la Comisión Ejecutiva Local del PSOE ni por la Asamblea del PSOE de Linares, ni por ningún otro órgano del PSOE, local, provincial, autonómico ni nacional, que autorizara o acordara remunerar a Fernández y Sánchez con cantidad económica alguna”, recalcaba la denuncia.

Aclara el PSOE, “nuestra obligación era no mirar hacia otro lado y eso es lo que hemos hecho, cueste lo que cueste, porque estamos hablando de comportamientos que no tienen cabida en este partido y que no vamos a tolerar ni a silenciar”, subrayaba entonces la Comisión Ejecutiva Municipal.