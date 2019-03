Feijoo recibirá a representantes de la comunidad venezolana en Galicia

La conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, ha confirmado hoy en Lugo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, recibirá mañana a representantes de la comunidad venezonala en Galicia.

Ella misma participará en el encuentro, afanándose en dejar claro que el gobierno gallego está “trabajando” con el colectivo de venezolanos en la comunidad.

Fabiola García se ha jactado de que se trabaja “a través del nuevo decreto de la RISGA para aquellos venezolanos que tengan menos de 65 años, porque ya se computan los ingresos efectivos y no los ingresos reconocidos, y también a la hora de las PNCs (Pensiones No Contributivas) para aquellos mayores de 65 años el Banco de España actualizó las tablas de cambio, y por lo tanto ya se reconocen, a la hora de reconocer las PNCs, los ingresos efectivos y no los reconocidos”.

La presidenta de la Asociación de Venezolanos en Lugo, sobre mil en la ciudad que podrían superar los dos mil en la provincia, Karín Mago, confirmaba esa reunión de mañana con Feijoo, al tiempo que ha alertado que la situación en su país “es muy crítica, la estamos viviendo con mucho nervisosismo y con mucha impotencia”.

Confesó que se encuentran a la “expectativa” porque “en cualquier momento va a suceder algo, sobre todo a partir de la última información que tenemos que es que el gobierno de Estados Unidos ha sacado todo el personal de sus oficinas allí”.

La activista ha lamentado que en Venezuela “no” hay “nada”, en lo que se refiere al desabastecimiento que sufre el país. “La situación se está agravando a raíz de la interrupción del sistema eléctrico durante cuatro días”, ha enfatizado.

Krim Mago no descarta también acudir al concello de Lugo para que ofrezca su solidaridad con este país, al borde la intervención militar, y sobre todo lo que reclama de todas las administraciones, ante lo que pueda venir, es “apoyo sicológico”.