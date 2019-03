Las oposiciones a maestro incluirán una prueba práctica que medirá la capacidad para dar clase

La cita es el próximo 22 de junio. La Comunidad de Madrid oferta 3.500 plazas para maestros de Educación Primaria y a apenas tres meses para las oposiciones, los opositores se van a tener que preparar para un nuevo modelo de examen. La consejería de educación ha decidido cambiar la segunda parte de esta prueba en la que los docentes se enfrentan a un caso práctico. Hasta ahora, según explica un portavoz de este departamento, se les realizaba un cuestionario bajo la fórmula de pregunta-respuesta que se circunscribía a la especialidades de Lengua y Literatura y Matemáticas. Eso ha cambiado.

En la próxima convocatoria, la prueba práctica se extenderá a todo el área de primaria, tanto a conocimientos como a situaciones reales que se han de resolver en el aula desde el punto de vista del docente, con las habilidades pedagógicas que cada maestro tenga a su alcance. Por tanto, se podrán plantear preguntas sobre ciencias sociales o plástica, así como cuestiones de convivencia en clase, desde conflictos en el aula hasta la preparación de tutorías con alumnos con necesidades especiales. El abanico será muy amplio y se igualará, precisa este portavoz, a lo que se hace en otras especialidades de primaria y a lo que vienen haciendo el resto de comunidades autónomas. "El temario no se amplía", precisa este mismo portavoz, "tan solo cambia el modelo de examen".

"Es una anomalía que había que resolver", asegura desde ANPE Madrid, su portavoz Andrés Cebrián. Los sindicatos no discuten el fondo del asunto pero sí las formas. Aunque la consejería de educación asegura que los cambios se comunicaron en la mesa sectorial donde se tratan estas oposiciones, los representantes de los docentes señalan que el borrador que se les presentó en la última reunión no contemplaba estos cambios. Están molestos también por el momento elegido para introducir las nuevas modificaciones, a tan solo tres meses de que se celebren los exámenes. "Son cambios sustanciales que no se trataron en la mesa técnica que mantuvimos hace quince días y cambios que se producen a tres meses del examen", asegura Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, "claramente ha habido mala fe negociadora".

"Es una modificación bastante sustancial que afecta al opositor que lleva meses preparándose en base a la última oposición; el borrador ha cambiado completamente", señala Ricardo Marchand de UGT Madrid. Para los opositores, según UGT, "supone un mayor esfuerzo". "Con una previsión planificada no habría ningún problema pero ahora, en cierta manera, los opositores se ven colapsados porque se encuentran con una prueba totalmente diferente a la que se estaba proponiendo", precisa Marchand.

ANPE Madrid celebra que se normalice la prueba práctica de primaria y se equipare al resto de especialidades pero también lamentan el momento. "El cambio se debería haber hecho con mayor anticipación", asegura Andrés Cebrián. El malestar en CSIF también es evidente. Les enfada que la administración no haya sido respetuosa con las formas estipuladas para proponer este tipo de cambios tan importantes. "Hemos pedido aclaraciones a la Comunidad de Madrid para que nos explique por qué con tan poca antelación se ha modificado el criterio de las últimas oposiciones de 2017", asegura Javier Pérez Castilla, portavoz de este sindicato.

En el caso de CCOO y UGT también se ha pedido por registro a la consejería de educación que convoque lo antes posible una reunión urgente de la mesa sectorial para tratar este asunto. "La convocatoria que realiza la administración tiene grandes déficits técnicos y además, contienen faltas de ortografía", asegura Galvín, "a la consejería debería darle mucha vergüenza publicar esta convocatoria".