El cine en Castilla y León

Trece cortometrajes con sello regional compiten en esta edición por el Roel. De ellos, cinco pertenecen también al Proyecto Quercus, impulsado por la Coordinadora de Festivales de Castilla y León (FECCYL) con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

Pues bien, hoy comienzan las proyecciones de las historias creadas por jóvenes castellano y leoneses, en una sesión que arrancará a las 17.00 horas en los Multicines Coliseo. Se trata de Nuestra Calle, Space Mountain, La proeza, Amancio, el vampiro de pueblo, Vacío, Supreme y Volcánica.

A las 20.00 horas, el Auditorio Municipal acogerá una nueva sesión de Cosecha Dorada. Matteo Garrone propone Dogman, cinta con la que regresa después de Gomorra para relatar el día a día de Marcello, un hombre que vive en las afueras de la ciudad, donde la única ley parece ser la del más fuerte. Por otro lado, continúa la Muestra de Cine Español, y a las 23.00 horas, se proyectará Viaje al cuarto de una madre, la ópera prima de Celia Rico. Galardonada en los Premios Feroz y Gaudí, además de en el Festival de San Sebastián, el primer largometraje de la realizadora sevillana retrata a Leonor que quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre.

En lo que se refiere a cortometrajes, terminan las proyecciones incluidas en los certámenes La Otra Mirada e Internacional. Así, a las 17.00 horas y en el Auditorio, el público podrá ver De repente la noche, Los inocentes, Gusanos de seda, The art of saying goodbye, Nuestro amor, Jauria y Patchwork. Por su parte, otras siete cintas han sido protagonistas en la última jornada del Certamen Internacional, cuya proyección estaba programada a las 12.00 horas para alumnos de institutos y miembros del Jurado Joven.