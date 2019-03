Ayer, leyendo en las redes sociales, me encontré una noticia que me agradó mucho. Es de ésas que no suelen salir en los medios de comunicación.

Dos chicos menores de edad estaban en el río de Palencia con unos carritos de la compra ¡vamos, que pasaban la mañana del domingo limpiando nuestro río!, sacando estos residuos.

Son chavales que les gusta la naturaleza, y una buena manera de respetarla, es limpiar los entornos del río. No nos debemos quedar solamente en este hecho, que no es aislado, hay mucha gente y sobre todo jóvenes que toman su tiempo para limpiar los entornos naturales.

Lo que me gustaría realmente, es que todos, jóvenes y no tan jóvenes, fuéramos más cívicos y no ensuciáramos, nos estamos cargando el planeta, somos máquinas de generar residuos que tardan siglos en desaparecer, estamos haciendo tanto daño, que si no cambiamos de actitud desde ya, esta situación será irreversible, si no lo es ya.

En fin, ¡mi enhorabuena a estos dos chicos!, vuestro ejemplo sirve y mucho, muchas pequeñas acciones hacen que las cosas cambien, gracias por esta actitud constructiva.

También tengo que confesar, que cuando vi la foto pensé: ¿qué harán estos chicos con esos carritos? Pero vi, en los múltiples comentarios que, mucha gente al igual que a mí, acostumbrados a ver noticias negativas de nuestros jóvenes, la primera impresión fue: ¿a ver qué han hecho? Y mira, lección aprendida, ¡estos son nuestros jóvenes!

Los que no salen en las noticias, los que hacen pequeñas grandes acciones, los que hacen que las cosas cambien, vamos nuestro futuro.

La mayoría de la juventud es buena gente, pero estamos acostumbrados a las noticias negativas sobre ellos, por esa razón me gustaría invitaros a hacer un ejercicio en positivo, mirar en vuestro entorno y no quedaros en el: “¿qué harán esos chicos con esos carritos?” sino ir más allá, y abrir los ojos a la realidad que tenemos en frente y no sabemos ver, muchas veces condicionados por nuestros prejuicios.

La Educación, la Buena Educación hará que nuestro mundo sea mucho mejor. ¡Muy bien hecho chicos!