El PSOE solicita un cambio en el proceso de selección de la policía municipal

El Partido Socialista de Peñafiel ha denunciado públicamente el proceso de selección de agentes de policía municipal de la Junta de Castilla y León. El concejal, Elías Arranz, critica que se una misma persona puede solicitar varias plazas a la vez en un mismo proceso porque cuando opte por una de ellas, las demás se quedan vacantes de nuevo. “Es absurdo”, matiza Arranz, mientras asegura que “no tiene sentido gastar dinero para luego quedarte sin nada” y propone a la administración regional que si existen cien plazas tendría que haber cien alumnos para que todas se cubran.

Así entiende que Peñafiel, que tenía en formación a tres futuros agentes, podría finalizar el proceso de formación y que ninguna de las plazas de cubriera. Motivo, por el que ha pedido al alcalde que inste a la Junta para que tome cartas en el asunto y busque soluciones a este problema.

Durante su intervención en Hoy por Hoy Peñafiel, el líder del PSOE, también ha criticado la gestión de la limpieza y asegura que para que esto mejore, “no solo tiene que haber más trabajadores, sino alguien que controle lo que se hace”.

Solicita una planificación del trabajo de limpieza y un encargado que compruebe la hoja de ruta.

Página web municipal

El concejal socialista ha pedido al equipo de Gobierno que actualice la página web del Ayuntamiento y ha criticado que sus contenidos no se actualizan con asiduidad. Ha denunciado, por ejemplo que no contiene enlace a la sede electrónica, que no se ha cambiado el nombre del portavoz de Candidatura Independiente o la información relacionada con el suelo industrial.